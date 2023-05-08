7 بطاقات حمراء واشتباكات في فوز ريفر بليت على بوكا جونيورز بكلاسيكو الأرجنتين (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز، فجر الاثنين، أحداثا مثيرة بين الفريقين انتهت بتحقيق ريفر بليت فوزا ثمينا بهدف دون رد، لتشهد اشتباكات قوية بين اللاعبين وليتدخل الحكم ويطرد عدة لاعبين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المونيمونتال"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الأرجنتيني.

وسجل الهدف الوحيد ميغيل بورخا من نقطة الجزاء في الدقيقة الـ 93، من المباراة التي شهدت ظهور 7 بطاقات حمراء بواقع 3 بطاقات للاعبي ريفر بليت وهم (أغوستين بالافيسينو، إيزيكيل سينتوريون، إلياس غوميز) و4 للاعبي بوكا جونيورز وهم (نيكولاس فالنتيني، ميغيل ميرينتييل، إزيكويل فرنانديز، خورخي فيجال)، بعدما نشبت اشتباكات بين لاعبي الفريقين.