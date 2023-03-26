تصفيات يورو 2024: إسبانيا تسقط النرويج بثلاثية

اقتنص منتخب إسبانيا فوزه الأول تحت قيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، يورو 2024، بنتيجة (3-0)، على حساب نظيره النرويجي.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف في الدقيقة 13 عن طريق داني أولمو بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي.

وشارك الثنائي خوسيلو وفابيان رويز بدلاً من موراتا وميرينو في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وعقب 3 دقائق من مشاركته بديلًا، سجل خوسيلو هدف إسبانيا الثاني في شباك النرويج بعد تمريرة من البديل فابيان رويز.

ولم ينتظر خوسيلو طويلًا ليهز الشباك مجددًا وسجل الهدف الثاني له والثالث لإسبانيا في الدقيقة 85.

حسمت المباراة بفوز إسبانيا بثلاثية نظيفة، لتحصل على 3 نقاط متساوية مع إسكتلندا التي تقع معها في المجموعة ذاتها.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات إسبانيا والنرويج وإسكتلندا وجورجيا وقبرص.