تصفيات يورو 2024: إسبانيا تسقط النرويج بثلاثية
اقتنص منتخب إسبانيا فوزه الأول تحت قيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، يورو 2024، بنتيجة (3-0)، على حساب نظيره النرويجي.
وتقدم المنتخب الإسباني بهدف في الدقيقة 13 عن طريق داني أولمو بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي.
وشارك الثنائي خوسيلو وفابيان رويز بدلاً من موراتا وميرينو في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.
وعقب 3 دقائق من مشاركته بديلًا، سجل خوسيلو هدف إسبانيا الثاني في شباك النرويج بعد تمريرة من البديل فابيان رويز.
ولم ينتظر خوسيلو طويلًا ليهز الشباك مجددًا وسجل الهدف الثاني له والثالث لإسبانيا في الدقيقة 85.
حسمت المباراة بفوز إسبانيا بثلاثية نظيفة، لتحصل على 3 نقاط متساوية مع إسكتلندا التي تقع معها في المجموعة ذاتها.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات إسبانيا والنرويج وإسكتلندا وجورجيا وقبرص.
تركيا تهزم أرمينيا
وفي مباراة أخرى، هز أوركون كوكوتشو وكرم أكتوركوغلو الشباك، لتقلب تركيا تأخرها إلى فوز 2-1 على مضيفتها أرمينيا، في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أوروبا، اليوم السبت.
وتأخرت تركيا بعد عشر دقائق من البداية عندما أرسل كامو هوفهاينسيان تمريرة عرضية لتصطدم في أوزان كاباك إلى داخل مرمى زميله الحارس ميرت جونوك.
وأدرك كوكوتشو التعادل بتسديدة بعيدة المدى في مرمى أرسين بيغلاريان في الدقيقة 35.
ومنح أكتوركولو التقدم للفريق الزائر، عندما نفذ إينس أونال ركلة حرة سريعا ليضع زميله الكرة في المرمى في الدقيقة 64.
وتطمح تركيا، التي تأهلت لقبل نهائي بطولة أوروبا 2008، إلى تخطي مشاركتها المخيبة للآمال في بطولة أوروبا 2020 عندما خسرت مبارياتها الثلاث وسجلت هدفا واحدا.
وتستضيف كرواتيا نظيرتها ويلز في وقت لاحق من اليوم في مباراة أخرى في المجموعة التي تضم لاتفيا أيضا.