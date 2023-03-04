هالاند يشتبك بالأيدي مع دان بيرن خلال مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (فيديو)

دخل النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، في اشتباك بالأيدي مع دان بيرن، مدافع نيوكاسل يونايتد، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة 26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وشهدت الدقيقة 73 اندفاع هالاند ناحية دان بيرن، الذي بدا أنه تدخل بشكل قوي مع أحد لاعبي مانشستر سيتي، ليتدخل النجم النرويجي للدفاع عن زميله، ويشتبك مع نجم نيوكاسل بالأيدي، قبل أن يتدخل الحكم واللاعبون لتهدئة الموقف.