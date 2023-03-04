هالاند يشتبك بالأيدي مع دان بيرن خلال مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (فيديو)
دخل النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، في اشتباك بالأيدي مع دان بيرن، مدافع نيوكاسل يونايتد، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة 26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.
وشهدت الدقيقة 73 اندفاع هالاند ناحية دان بيرن، الذي بدا أنه تدخل بشكل قوي مع أحد لاعبي مانشستر سيتي، ليتدخل النجم النرويجي للدفاع عن زميله، ويشتبك مع نجم نيوكاسل بالأيدي، قبل أن يتدخل الحكم واللاعبون لتهدئة الموقف.
وواصل مانشستر سيتي حامل اللقب الضغط على آرسنال المتصدر وفاز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقلص سيتي صاحب المركز الثاني الفارق إلى نقطتين خلف آرسنال الذي يواجه بورنموث في وقت لاحق اليوم.
وافتتح فيل فودن، الذي غاب في وقت سابق بالموسم بسبب إصابة في القدم، التسجيل في الدقيقة 15 ليحرز هدفه الرابع في ثلاث مباريات.
وشارك برناردو سيلفا كبديل في الدقيقة 65 وسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين ليحسم انتصار فريق المدرب بيب غوارديولا.
بهذه النتيجة يصبح رصيد مانشستر سيتي 58 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر، ويتوقف رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة خامسًا، ولكن لديه مباراة مؤجلة.