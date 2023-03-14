"دفعنا أموالًا للدفاع عن أنفسنا".. تقرير جديد يكشف تورط رؤساء برشلونة السابقين في "قضية نيغريرا"

ووفقًا للصحيفة، فقد جاء في التحقيقات، قولهم "لقد دفعنا دفاعًا عن النفس"، إذ كان هذا أحد الأسرار التي تم الكشف عنها بشكل خاص، وهم يزعمون أيضًا أنهم أخفوا هذه المدفوعات عن بقية مديريهم والكثير من مديريهم التنفيذيين من أجل حمايتهم.

وأشار التقرير: "هذه هي الحجة التي وصل إليها بعض كبار مسؤولي برشلونة في الأسابيع الأخيرة عندما طالبوا بتفسير المدفوعات المنهجية إلى الرجل الثاني السابق في مؤسسة التحكيم"، إذ أشار بعضهم أيضًا إلى أنهم لم ينفصلوا عن نيغريرا من قبل لأن علاقتهم كانت بمثابة "ابتزاز دائم".

وتتزامن هذه التفسيرات مع تلك التي قدمها الحكم السابق لمصلحة الضرائب، والذي قال إن برشلونة أراد ضمان "الحياد" في التحكيم.

بينما قال المديرون الآخرون الذين يخضعون للتحقيق حاليًّا، مثل ألبرت سولير، إنهم يعرفون فقط علاقة النادي بخافيير نيغريرا، نجل نائب رئيس الحكام السابق، الذي يقدم تقاريرَ أسبوعية عن الفرق المنافسة والحكام المعينين.

كما كشفت "الموندو" أيضًا عن تفاصيل لقاء بين جوان غاسبارت، الرئيس السابق، وخوان لابورتا عندما أصبح رئيسًا في 2003، وكان الحديث خلاله عن ضرورة عدم تقليص حجم النادي داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.