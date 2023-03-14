"دفعنا أموالًا للدفاع عن أنفسنا".. تقرير جديد يكشف تورط رؤساء برشلونة السابقين في "قضية نيغريرا"
كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية عن فصل جديد من قضية دفع برشلونة أموالًا لنيغريرا، نائب رئيس الحكام السابق، عبر تسريبات لحديث مسؤولين سابقين في النادي الكتالوني، والذين تحدثوا عن أنهم بالفعل دفعوا أموالًا للدفاع عن الفريق.
ووجّه النائب العام اتهامات إلى برشلونة ورئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، بسبب دفع مبالغ مالية كبيرة لإنريكيز نيغريرا.
وحسب الصحيفة، فالتحقيقات في القضية كشفت عن حوارات سابقة بين الرؤساء السابقين لبرشلونة والمديرين التنفيذيين أكدوا من خلالها أنهم دفعوا أمولًا لشركة نيغريرا من أجل التعويض عن الامتيازات التي يحصل عليها ريال مدريد.
ووفقًا للصحيفة، فقد جاء في التحقيقات، قولهم "لقد دفعنا دفاعًا عن النفس"، إذ كان هذا أحد الأسرار التي تم الكشف عنها بشكل خاص، وهم يزعمون أيضًا أنهم أخفوا هذه المدفوعات عن بقية مديريهم والكثير من مديريهم التنفيذيين من أجل حمايتهم.
وأشار التقرير: "هذه هي الحجة التي وصل إليها بعض كبار مسؤولي برشلونة في الأسابيع الأخيرة عندما طالبوا بتفسير المدفوعات المنهجية إلى الرجل الثاني السابق في مؤسسة التحكيم"، إذ أشار بعضهم أيضًا إلى أنهم لم ينفصلوا عن نيغريرا من قبل لأن علاقتهم كانت بمثابة "ابتزاز دائم".
وتتزامن هذه التفسيرات مع تلك التي قدمها الحكم السابق لمصلحة الضرائب، والذي قال إن برشلونة أراد ضمان "الحياد" في التحكيم.
بينما قال المديرون الآخرون الذين يخضعون للتحقيق حاليًّا، مثل ألبرت سولير، إنهم يعرفون فقط علاقة النادي بخافيير نيغريرا، نجل نائب رئيس الحكام السابق، الذي يقدم تقاريرَ أسبوعية عن الفرق المنافسة والحكام المعينين.
كما كشفت "الموندو" أيضًا عن تفاصيل لقاء بين جوان غاسبارت، الرئيس السابق، وخوان لابورتا عندما أصبح رئيسًا في 2003، وكان الحديث خلاله عن ضرورة عدم تقليص حجم النادي داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
أموال ضخمة
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن مصلحة الضرائب أكدت أن نيغريرا سحب مبالغ كبيرة من الأموال نقدًا لدفعها إلى طرف ثالث خلال الفترة من 2016 إلى 2019 (4 أعوام).
وأشارت إلى أن هناك شبهة بأن تكون هذه الأموال جزءًا من الـ7 ملايين يورو التي حصل عليها نيغريرا من برشلونة.
وأوضحت أن نيغريرا سحب أموالًا تبلغ 550 ألف يورو نقدًا، لكن دون دليل في الوقت الحالي على مكان وجودها.
وكشفت أن من الغريب سحب نيغريرا 150 ألف يورو نقدًا في عام واحد لحساب طرف ثالث.
وقالت "ماركا" إن مكان الأموال التي حصل عليها نيغريرا من برشلونة وفقًا للفواتير لا يزال مجهولًا حتى الآن.
تفاصيل القضية
ويدور التحقيق حول شركة "DASNIL 95 SL" المملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وهو حكم سابق ونائب رئيس لجنة الحكام منذ 1994 حتى 2018.
وبدأ التحقيق كنتيجة لفحص ضريبي لضرائب 1.4 مليون دفعها برشلونة إلى "DASNIL 95 SL" بين عامي 2016 و2018.
ودفع برشلونة 532,728,02 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018 وكانت آخر دفعة في يونيو 2018 وهو التاريخ الذي يتزامن مع دستور "CTA" الجديد ومعه غادر نيغريرا منصبه.
وأقر نادي برشلونة بأنه استعان بخدمات مستشار تقني خارجي للتقارير المتعلقة بالتحكيم، وأكد أنها ممارسة شائعة.
ويشير نيغريرا إلى أن المدفوعات كانت مقابل استشارات شفوية بينما يؤكد نجله خافيير إنريكي روميرو المسؤول في الشركة أنه قدم تقاريرَ محددة إلى المسؤولين عن النادي.