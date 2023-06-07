رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي ما زال خيارنا الأول وسأتحدث مع فلورنتينو بيريز

أبدى إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تمسّكه بالدخول في مفاوضات مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لقيادة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب تيتي، الذي رحل بعد وداع "السيليساو" من دور الثمانية في كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن تلعب البرازيل مع غينيا في إسبانيا في الـ17 من يونيو، ومع السنغال في لشبونة بالبرتغال في الـ20 من يونيو.

وقال رودريغيز، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد البرازيلي، ونقلته وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء: "يظل أنشيلوتي هدفنا الأول وستتضح الصورة بشكل كبير خلال رحلة المنتخب الأوروبية".