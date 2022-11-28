لويس إنريكي: إسبانيا ستلعب من أجل الفوز على اليابان

قال لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، إن فريقه لن يستخف باليابان وسيلعب من أجل الفوز على الرغم من تصدر إسبانيا حاليا للمجموعة الخامسة لكأس العالم لكرة القدم بعد تعادلها 1-1 مع ألمانيا، يوم الأحد.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي "كان الشعور الساري في غرفة الملابس غريبا خاصة وأنه قد سنحت لنا الفرصة للتغلب على ألمانيا وتركناها تتفلت من بين أيدينا وقد كان ذلك مخزيا.

"لكن يجب أن نفكر أننا في صدارة ما يسمى بمجموعة الموت ويجب أن نتسم بالايجابية.

"التعادل مع اليابان يوم الخميس من المحتمل أن يرسلنا إلى مراحل خروج المغلوب، لكننا لن نتكهن.

"سنستخدم قوتنا الكاملة وسنسعى للفوز لتأمين صدارة ترتيب المجموعة".

وكانت إسبانيا الأفضل إلى حد كبير خلال معظم فترات مباراة الأحد وتقدمت في الدقيقة الـ62. لكن الألمان انتزعوا هدف التعادل في الدقيقة الـ83 عن طريق نيكلاس فولكروغ ليحرم فريق لويس إنريكي من الفوز الثاني على التوالي بعد انتصاره 7-صفر على كوستاريكا.