الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة المغربي أمين حارث
ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، حسب مصادرها، من مستشفى موناكو الذي نقل إليه الدولي المغربي أمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي الداخلي بأربطة الركبة، وهي إصابة خطيرة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وعن المشاركة في كأس العالم 2022، الذي ينطلق الأسبوع المقبل.
وحسب الصحيفة، فالإصابة مشابهة لما تعرض له الظاهرة رونالدو، نجم المنتخب البرازيلي، حين كان لاعبا مع إنتر ميلان وأبعدته عن الملاعب لما يقارب العام.
وأكدت الصحيفة أن والدَي النجم المغربي أمين حارث سيسافران لفرنسا لمساندته، خصوصا أنه في حالة نفسية سيئة بعد إصابته.
ومن المقرر أن يخضع الدولي المغربي لعملية جراحية الأسبوع المقبل في فرنسا، وبعدها سيتم إعلان مدة غيابه عن الملاعب، التي لن تكون قبل نهاية الموسم الحالي.
وكان أمين حارث قد عبر عن سعادته بدعوته للمنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق الأحد المقبل، وكان قد شارك في نهائيات كأس العالم في روسيا وأكد قبل مواجهة موناكو أنه لن يخشى الالتحامات ويؤمن بقضاء الله وقدره.
ومن المتوقع أن يعلن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن اسم اللاعب الذي سيعوض أمين حارث في قائمة المنتخب المغربي من بين عناصر القائمة الأولية.
ويوجد عدة لاعبين مرشحين لتعويضه من بينهم منير الحدادي، مهاجم خيتافي الإسباني، وأيوب الكعبي، مهاجم هاتاي سبور التركي، وسفيان رحيمي، مهاجم العين الإماراتي، وريان مايي، مهاجم فيرينكفاروسي المجري، ويونس بلهندة، لاعب وسط أضنة ديمر سبور التركي.
ووصل المنتخب المغربي للدوحة من أجل الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر، حيث يبدأ مشواره يوم 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بمواجهة كرواتيا، ثم بلجيكا يوم 27 من نفس الشهر، ويختتم الدور الأول بمواجهة كندا يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ويلعب المنتخب المغربي لقاء وديا، يوم الخميس المقبل، في الإمارات أمام منتخب جورجيا.
ويعد أمين حارث من أبرز نجوم فريق مارسيليا خلال الموسم الحالي من الدوري الفرنسي.
وشارك اللاعب المغربي في 15 مباراة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.