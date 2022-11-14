الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة المغربي أمين حارث

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، حسب مصادرها، من مستشفى موناكو الذي نقل إليه الدولي المغربي أمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي الداخلي بأربطة الركبة، وهي إصابة خطيرة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وعن المشاركة في كأس العالم 2022، الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

وحسب الصحيفة، فالإصابة مشابهة لما تعرض له الظاهرة رونالدو، نجم المنتخب البرازيلي، حين كان لاعبا مع إنتر ميلان وأبعدته عن الملاعب لما يقارب العام.

وأكدت الصحيفة أن والدَي النجم المغربي أمين حارث سيسافران لفرنسا لمساندته، خصوصا أنه في حالة نفسية سيئة بعد إصابته.

ومن المقرر أن يخضع الدولي المغربي لعملية جراحية الأسبوع المقبل في فرنسا، وبعدها سيتم إعلان مدة غيابه عن الملاعب، التي لن تكون قبل نهاية الموسم الحالي.

وكان أمين حارث قد عبر عن سعادته بدعوته للمنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق الأحد المقبل، وكان قد شارك في نهائيات كأس العالم في روسيا وأكد قبل مواجهة موناكو أنه لن يخشى الالتحامات ويؤمن بقضاء الله وقدره.

ومن المتوقع أن يعلن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن اسم اللاعب الذي سيعوض أمين حارث في قائمة المنتخب المغربي من بين عناصر القائمة الأولية.