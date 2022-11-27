كوستاريكا تهزم اليابان وتشعل مجموعتها في كأس العالم 2022

حقق منتخب كوستاريكا مفاجأة كبيرة بعد سقوطه بسباعية إسبانيا في الجولة الأولى ونجح في الفوز على اليابان في مباراة غريبة في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

سيطر منتخب اليابان على مجريات المباراة منذ بدايتها ولكن فشل اللاعبون في تسجيل أي هدف في مرمى حارس كوستاريكا، كيلور نافاس، على مدار 90 دقيقة.

وحين جاءت الدقيقة 81 وعلى عكس سير اللقاء سجل، كيشير فولر، ظهير كوستاريكا هدف المباراة الوحيد ليهدي منتخب بلده الفوز.

بهذا الفوز، يتجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط، بينما حصدت كوستاريكا 3 نقاط لتصعد للمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة لتترك ألمانيا متذيلة بدون رصيد من النقاط حتى مباراة إسبانيا مساء اليوم.

وبعيدا عن نتيجة مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا، بات لكل فرق المجموعة حظوظ في التأهل إلى ثمن النهائي.