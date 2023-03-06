راموس لزملائه: في ريال مدريد كنا نطلق النار في نفس الاتجاه

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الإسباني سيرجيو راموس، نجم فريق باريس سان جيرمان، حرص على منح زملائه في الفريق دفعة تحفيزية قوية قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ على ملعب "الأليانز آرينا" في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مع العلم أن الفريق الألماني فاز في معقل نظيره الفرنسي بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

ويحتاج سان جيرمان للفوز بفارق هدفين في ميونخ أو معادلة نفس نتيجة مباراة الذهاب والانتصار بركلات الترجيح، من أجل العبور لربع النهائي.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن "راموس لا يتردد في لعب دور قيادي داخل الفريق بسبب مسيرته الاحترافية الطويلة، ويمنح زملاءه دائما التحفيز اللازم، خاصة بين اللاعبين الشباب".