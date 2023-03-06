راموس لزملائه: في ريال مدريد كنا نطلق النار في نفس الاتجاه
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الإسباني سيرجيو راموس، نجم فريق باريس سان جيرمان، حرص على منح زملائه في الفريق دفعة تحفيزية قوية قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ على ملعب "الأليانز آرينا" في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مع العلم أن الفريق الألماني فاز في معقل نظيره الفرنسي بهدف دون رد في مباراة الذهاب.
ويحتاج سان جيرمان للفوز بفارق هدفين في ميونخ أو معادلة نفس نتيجة مباراة الذهاب والانتصار بركلات الترجيح، من أجل العبور لربع النهائي.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن "راموس لا يتردد في لعب دور قيادي داخل الفريق بسبب مسيرته الاحترافية الطويلة، ويمنح زملاءه دائما التحفيز اللازم، خاصة بين اللاعبين الشباب".
وأضافت: "راموس استمر في إخبار زملائه أنه عندما كان يلعب في ريال مدريد، لم يكن جميع اللاعبين أصدقاء، ولكن بمجرد دخولهم الملعب يتم وضع هذه الأمور جانبا وكان الجميع يطلقون النار في نفس الاتجاه، أي أن الجميع كان هدفهم واحدا. وتعد هذه القوة الشخصية لدى راموس موضع تقدير كبير داخل النادي".
وينتهي تعاقد راموس، البالغ 36 عاما، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التحدث معه بشأن التجديد؛ حيث يعتقد الطرفان أنه لا داعي للتسرع، خاصة أن الموسم لا يزال مستمرا، بحسب "ليكيب".
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تلقي راموس عدة عروض من أندية سعودية، إلا أنه يرغب في تمديد تعاقده مع باريس، وأبلغ النادي بذلك.
وانضم راموس لصفوف باريس في صيف 2021، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وتعرض راموس للعديد من الإصابات في موسمه الأول بحديقة الأمراء، وغاب عن العديد من المباريات، قبل أن يحجز مقعدا بالتشكيل الأساسي هذا الموسم.