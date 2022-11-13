ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يهزم شالكه ويبدأ فترة التوقف الشتوية في الصدارة

تغلب بايرن ميونخ، حامل اللقب، على شالكه 2-صفر، اليوم السبت، ليضمن الصدارة قبل فترة التوقف بسبب انطلاق كأس العالم لكرة القدم، بينما يطارد لقب الدوري الألماني لكرة القدم رقم 11 على التوالي.

وسجل الفريق البافاري، الذي شارك بتشكيلة أساسية تتألف جميعها من لاعبين سيشاركون في كأس العالم، هدفا واحدا في كل شوط بواسطة سيرج غنابري وإريك مكسيم تشوبو-موتينغ، مع تهيئة الدولي الألماني جمال موسيالا للهدفين.

ورفع فوز بايرن السادس على التوالي، والعاشر في جميع المسابقات، رصيده إلى 34 نقطة متقدما بست نقاط على رازان بال شبورت لايبزيغ، صاحب المركز الثاني، الذي فاز 2-1 على أرض فيردر بريمن. يلتقي فرايبورغ وأونيون برلين، ولكل منهما 27 نقطة غدا الأحد.

وكانت اليد العليا لبايرن منذ البداية لكنه لم يحسم الأمر حتى استطاع موسيالا، الذي يبلغ من العمر 19 عاما وهو أصغر لاعب في بايرن يصل إلى حاجز 100 مباراة في الدوري، التعاون بشكل جيد مع زميله في المنتخب الألماني سيرج غانبري ليمنح فريقه الصدارة في الدقيقة 38.