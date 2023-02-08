كومان مدرب هولندا: جاكبو ربما انتقل مبكرا جدا إلى ليفربول

قال رونالد كومان، مدرب هولندا، إن الدولي الهولندي كودي جاكبو المنتقل حديثا لنادي ليفربول يجد صعوبة في الوقوف على قدميه وربما يكون قد انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت مبكر جدا من مسيرته.

وانتقل جاكبو، البالغ من العمر 23 عاما، إلى ليفربول من آيندهوفن الشهر الماضي، لكنه لم يسجل حتى الآن في ست مباريات لعبها أساسيا.

وقال كومان إنه من الجيد أن ينتقل لاعبون هولنديون شبان إلى مسابقات أكبر للدوري في أوروبا لكن الأمر قد يكون صعبا عليهم أيضا.