ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب تأخره لفوز ثمين على إسبانيول

اقتنص ريال مدريد فوزا ثمينا بنتيجة (3-1) على حساب إسبانيول، في المبارة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وماركو أسينسيو في الدقائق 23 و39 و93، بينما سجل هدف إسبانيول الوحيد خوسيلو في الدقيقة الثامنة.

وافتتح إسبانيول، الذي بقي في المركز 13، التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق خوسيلو بتسديدة قوية في الزاوية العليا للحارس تيبو كورتوا، بعد تمريرة عرضية من روبن سانشيز.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 22، حيث استقبل تمريرة من توني كروس داخل المنطقة، وصوب بقوة في شباك الحارس باتشيكو.