ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسقط هيرتا برلين ويرتقي للصدارة.. وموكوكو يتألق في فوز دورتموند
أحرز إريك-مكسيم تشوبو-موتنغ هدفين في أقل من دقيقتين ليقود بايرن ميونخ، حامل اللقب، لفوز صعب 3-2 على مضيفه هيرتا برلين، والتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.
ويقدم المهاجم الكاميروني البالغ عمره 33 عاما أداء رائعا قبل أسبوعين من انطلاق كأس العالم، حيث هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بجميع المسابقات والرابعة على التوالي في الدوري.
ومنح جمال موسيالا التقدم لبايرن في الدقيقة 12 قبل أن يضيف تشوبو-موتنج الهدف الثاني في الدقيقة 38، وبعد ذلك بقليل سجل الهدف الثالث ليجعل النتيجة 3-صفر.
وانتفض هيرتا، وأحرز هدفين قبل الاستراحة.
وسجل دودي لوكباكيو الهدف الأول بتسديدة مباشرة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40، وقلص دافي زيلكه الفارق إلى هدف واحد من ركلة جزاء.
وتراجع إيقاع المباراة في الشوط الثاني وحافظ بايرن على تفوقه.
ولدى بايرن 28 نقطة في صدارة البطولة مقابل 26 نقطة لأونيون برلين ثاني الترتيب، والذي يواجه باير ليفركوزن غدا الأحد، ويأتي بروسيا دورتموند ثالثا وله 25 نقطة.
موكوكو يتألق في فوز دورتموند
وفي مباراة أخرى، أحرز يوسف موكوكو هدفين ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على غريمه بوخوم والتقدم إلى المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الألماني.
وتألق اللاعب البالغ عمره 17 عاما ليزيد من آماله في المشاركة في كأس العالم، حيث سيعلن هانز فليك مدرب المنتخب الألماني تشكيلته قريبا.
وافتتح موكوكو الأهداف بتسديدة قوية من 18 مترا ليمنح دورتموند التقدم في الدقيقة الثامنة.
وأضاف موكوكو، الذي أصبح أصغر لاعب يصل إلى عشرة أهداف في الدوري، الهدف الثالث في نهاية الشوط الأول بعدما جعل زميله جيوفاني رينا النتيجة 2-صفر.
وسدد موكوكو الكرة من فوق الحارس مانويل ريمان ليرفع رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم.
وتلقى دورتموند المزيد من الأنباء السعيدة بمشاركة القائد ماركو رويس في الشوط الثاني بعد عودته من الإصابة في الوقت المناسب قبل إعلان تشكيلة ألمانيا.
ويملك دورتموند 25 نقطة في المركز الثالث.