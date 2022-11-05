ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسقط هيرتا برلين ويرتقي للصدارة.. وموكوكو يتألق في فوز دورتموند

أحرز إريك-مكسيم تشوبو-موتنغ هدفين في أقل من دقيقتين ليقود بايرن ميونخ، حامل اللقب، لفوز صعب 3-2 على مضيفه هيرتا برلين، والتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.

ويقدم المهاجم الكاميروني البالغ عمره 33 عاما أداء رائعا قبل أسبوعين من انطلاق كأس العالم، حيث هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بجميع المسابقات والرابعة على التوالي في الدوري.

ومنح جمال موسيالا التقدم لبايرن في الدقيقة 12 قبل أن يضيف تشوبو-موتنج الهدف الثاني في الدقيقة 38، وبعد ذلك بقليل سجل الهدف الثالث ليجعل النتيجة 3-صفر.

وانتفض هيرتا، وأحرز هدفين قبل الاستراحة.

وسجل دودي لوكباكيو الهدف الأول بتسديدة مباشرة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40، وقلص دافي زيلكه الفارق إلى هدف واحد من ركلة جزاء.

وتراجع إيقاع المباراة في الشوط الثاني وحافظ بايرن على تفوقه.

ولدى بايرن 28 نقطة في صدارة البطولة مقابل 26 نقطة لأونيون برلين ثاني الترتيب، والذي يواجه باير ليفركوزن غدا الأحد، ويأتي بروسيا دورتموند ثالثا وله 25 نقطة.