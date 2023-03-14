104 مباريات على مدار 39 يومًا.. الكشف عن أبرز ملامح الشكل الجديد لمونديال 2026

سيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مؤكد الهيكل الجديد لكأس العالم 2026، لتمديد البطولة إلى 104 مباريات على مدار 39 يومًا.

وستتم الموافقة على القرار في اجتماع لمجلس الفيفا في وقت لاحق، يوم الثلاثاء، في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث يجتمع قادة كرة القدم العالمية لحضور مؤتمرهم السنوي.

وستضم نسخة 2026، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، أكبر بطولة كأس العالم، 48 منتخبًا، وستكون الآن الأطول أيضًا حيث ستستمر 39 يومًا بدلًا من شهر مثلما كان في قطر 2022.

وكانت الفكرة الأصلية هي تشكيل المنتخبات من 16 مجموعة بكل واحدة ثلاثة منتخبات، مع تأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ32 الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، وكان هذا الشكل سيشمل 80 مباراة، بدلا من 64 التي تقام في المونديال منذ بطولة 1998 في فرنسا.

لكن المجموعات المكونة من ثلاثة منتخبات لها عيبان أساسيان، تخسر إثارة الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات المتزامنة، وتزيد من فرصة تواطؤ الفريقين في المباراة الأخيرة على تحديد النتيجة التي يحتاجون إليها.