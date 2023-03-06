صحف رياضية: "ريال مدريد تحت الصفر".. "روح الإنتر".. و"ليفربول يسحق يونايتد بنتيجة مؤلمة"

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام ريال بيتيس وفوز برشلونة على فالنسيا 1-0 وتوسيع الفارق في الصدارة لـ9 نقاط، وكتبت: "وداعا مدريد"، ريال مدريد دون أهداف في إشبيلية.

الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول 7-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "فوز ساحق وفضيحة من ليفربول".