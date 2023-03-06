صحف رياضية: "ريال مدريد تحت الصفر".. "روح الإنتر".. و"ليفربول يسحق يونايتد بنتيجة مؤلمة"

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 على فالنسيا، وتعادل ريال بيتيس وريال مدريد سلبيا في الدوري الإسباني، وكتبت: "برشلونة يوسع الفارق لـ9 نقاط بعد الفوز على فالنسيا.. وتعادل ريال مدريد سلبيا أمام بيتيس".
الصحيفة اهتمت بجائزة البحرين للفورمولا وان، وكتبت: "عودة أفضل مستوى لألونسو".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: "وداعا مدريد"
ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام ريال بيتيس وفوز برشلونة على فالنسيا 1-0 وتوسيع الفارق في الصدارة لـ9 نقاط، وكتبت: "وداعا مدريد"، ريال مدريد دون أهداف في إشبيلية.
الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول 7-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "فوز ساحق وفضيحة من ليفربول".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: فوز تاريخي لليفربول على مانشستر يونايتد
ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام ريال بيتيس واستفادة برشلونة لتوسيع الفارق في الصدارة إلى 9 نقاط، وكتبت: "برشلونة: المزيد من الفارق في الصدارة +9 "، و" تعثر ريال مدريد".
الصحيفة اهتمت بجائزة البحرين للفورمولا وان واحتلال الإسباني فرناندو ألونسو المركز الثالث، وكتبت: "ملحمي ألونسو".
كما اهتمت بتألق غريزمان برفقة أتلتيكو مدريد، وكتبت: "غريزمان أكثر من صنع أهدافًا في أتلتيكو مدريد".
كما اهتمت بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد 7-0، وكتبت: "فوز تاريخي لليفربول على مانشستر يونايتد في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: "تحت الصفر"
ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام بيتيس، وكتبت: "تحت الصفر"، وأيضا فوز برشلونة على فالنسيا 1-0، وكتبت: "برشلونة بأقل نتيجة ومع الجدل".
الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول 7-0 على مانشستر يونايتد، وكتبت: "ليفربول يرسل تحذيرًا.. سجل 7-0 على مانشستر يونايتد".
كما اهتمت بجائزة البحرين للفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو البوديوم للبداية".
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ذا صن: "كونور يتحدث عن معركته ضد الانتحار"
ركزت الصحيفة على فوز ليفربول 7-0 على مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز وتألق المصري محمد صلاح، وكتبت: "كشف محمد صلاح كيف خطط للاحتفال بهدفه والرقم القياسي برفقة ليفربول الذي مزق مانشستر يونايتد".
الصحيفة اهتمت بالملاكم بين كونور، وكتبت: "كونور يتحدث عن معركته ضد الانتحار".
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ستار سبورت: ليفربول يسحق يونايتد بنتيجة مؤلمة
تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز ليفربول 7-0 على مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعنونت: "7 طرق للكمال ليفربول يسحق اليونايتد بنتيجة مؤلمة لتين هاغ".
- محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول بالبريميرليغ، وإيريك تين هاغ يصف لاعبيه بغير المحترفين.
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ليكيب: فيرستابن لا يمس وألونسو لا يمكن تدميره
ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على رين 1-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "أولمبيك مارسيليا يجد الإيمان في الغرب".
الصحيفة اهتمت بفوز الهولندي ماكس فيرستابن بجائزة البحرين للفورمولا وان، وكتبت: "فيرستابن لا يمس وألونسو لا يمكن تدميره".
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لاغازيتا ديللو سبورت: "روح الإنتر"
تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز إنتر ميلان على حساب ليتشي، وعنونت: "روح الإنتر"، لاوتارو يقود الفريق للمركز الثاني.. القائد الأرجنتيني وقع على الهدف الثاني ودعا سان سيرو إلى التصفيق.