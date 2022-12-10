أهداف مباراة المغرب والبرتغال (فيديو)

وغاب القائد كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال مجددا، بينما بدأ جونزالو راموس أمام المغرب في دور الثمانية بكأس العالم.

ولم يلعب رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا في 195 مباراة، أساسيا في الفوز 6-1 على سويسرا في دور الستة عشر، والذي سجل فيه راموس ثلاثية من الأهداف في ظهوره الرابع.

وكان رونالدو (37 عاما) مستاء من استبعاده من التشكيلة الأساسية، لكن الاتحاد البرتغالي للعبة نفى تقارير بأنه هدد بالرحيل عن البطولة.

وأجرى المدرب فرناندو سانتوس تغييرا واحدا بعد الفوز المقنع على الفريق السويسري، بالاعتماد على روبن نيفيز بدلا من وليام كارفاليو.

في المقابل، اضطر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لإجراء تغييرات في الدفاع بعد استبعاد نايف أكرد ونصير مزراوي للإصابة في خسارة كبيرة للفريق.

ويلعب يحيى عطية الله كظهير أيسر بدلا من مزراوي و جواد الياميق بدلا من أكرد.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب المغرب متصدرا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بالتعادل بدون أهداف مع كرواتيا والفوز على بلجيكا بنتيجة 2/0 والفوز على كندا بنتيجة 2/1، ثم تخطى عقبة إسبانيا في دور الـ16 بضربات الترجيح بنتيجة 3/0 بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وصعد منتخب البرتغال متصدرا المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بالفوز على غانا بنتيجة 3/2 ثم الفوز على أوروغواي بنتيجة 2/0، ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1/2، ثم الفوز العريض على سويسرا بنتيجة 6/1 في ثمن النهائي.

وتقابل المنتخبان من قبل مرتين، الأولى كانت في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 1986، وفاز منتخب المغرب بنتيجة 3/1، بثنائية عبدالرزاق خيري وعبدالكريم ميري (كريمو).

وكانت المواجهة الثانية والأخيرة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 1/0 بهدف سجله كريستيانو رونالدو.