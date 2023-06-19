منتخب أمريكا يتوج بطلا لدوري أمم الكونكاكاف بالفوز على كندا (فيديو)

توج منتخب الولايات المتحدة بلقب دوري أمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على كندا بهدفين دون رد، في النهائي الذي جمعهما في لاس فيغاس، فجر الاثنين.

سجل كريس ريتشاردز وفلوريان بالوغن أول هدفين دوليين لهما في الدقيقتين الـ 12 و34 من صناعة جيو رينا الذي خرج مصابا بين الشوطين في ربلة الساق.