منتخب أمريكا يتوج بطلا لدوري أمم الكونكاكاف بالفوز على كندا (فيديو)
توج منتخب الولايات المتحدة بلقب دوري أمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على كندا بهدفين دون رد، في النهائي الذي جمعهما في لاس فيغاس، فجر الاثنين.
سجل كريس ريتشاردز وفلوريان بالوغن أول هدفين دوليين لهما في الدقيقتين الـ 12 و34 من صناعة جيو رينا الذي خرج مصابا بين الشوطين في ربلة الساق.
وضع ريتشاردز المنتخب الأمريكي في المقدمة من ضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها رينا.
وضاعف بالوغن، الذي حول الولاء لأمريكا في مايو الماضي بدلا من تمثيل إنجلترا أو نيجيريا، النتيجة بعد أن تسلم تمريرة رينا وتخطى المدافع سكوت كينيدي قبل التسديد في المرمى.
وأحرز بالوغن 22 هدفا في 39 مباراة بجميع المسابقات مع رانس الفرنسي في الموسم المنقضي، وهو أكبر رصيد للاعب أمريكي في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.
وحققت أمريكا اللقب تحت قيادة المدرب المؤقت بي.جيه كالاغان الذي سيستمر بالمنصب في الكأس الذهبية للكونكاكاف حين تدافع الولايات المتحدة عن لقبها بدءا من 16 يوليو.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حقق المنتخب المكسيكي الفوز على بنما بنتيجة 1- صفر، أحرزه خيسوس غاياردو في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.