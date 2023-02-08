فلاهوفيتش
فلاهوفيتش
كرة عالمية

صحف رياضية: ريال مدريد ضد الأهلي "مواجهة الملوك".. "3 أولويات لبرشلونة".. و"مهرجان فلاهوفيتش"

مباراة ريال مدريد والأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتأهل الهلال للنهائي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ريال مدريد للسيطرة على العالم مرة أخرى

صممت الصحيفة للمرة الأولى صفحتها الأولى بالذكاء الاصطناعي، وركزت على كأس العالم للأندية ومباراة نصف النهائي بين ريال مدريد والأهلي، وكتبت: "ريال مدريد للسيطرة على العالم مرة أخرى".

كما اهتمت بتأهل الهلال السعودي للنهائي على حساب فلامنغو البرازيلي، بالفوز 3-2 في نصف النهائي، وكتبت: "مفاجأة.. الهلال يسقط فلامنغو ويتأهل للنهائي".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: برشلونة يتفاوض لضم فيكتور روكي

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: "برشلونة يتفاوض لضم فيكتور روكي"، و"بوسكيتس يفضل البقاء في برشلونة"، و"الاتصال بالموهبة الصربية ستيفان ميتروفيتش".

كما اهتمت بمباراة ريال مدريد والأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكتبت: "ريال مدريد مع العديد من الغيابات يبحث عن مكان في النهائي".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: 3 أولويات لبرشلونة

ركزت الصحيفة على أهداف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وكتبت: "3 أولويات".

الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد والأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتأهل الهلال السعودي للنهائي على حساب فلامنغو البرازيلي، وكتبت: "الهلال السعودي يهزم فلامنغو 3-2 ويأمل في فريق أنشيلوتي".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: ملوك عالميين

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد والأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكتبت: "ملوك عالميون".

الصحيفة اهتمت بتأهل الهلال السعودي للنهائي على حساب فلامنغو، وكتبت: "رنين سعودي".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: عيوب مارسيال

ركزت الصحيفة على استعداد إدارة مانشستر سيتي للدفاع عن الفريق ضد اتهامات بالمخالفات المالية، وكتبت: "يقوم مانشستر سيتي بتعيين محامي بوريس جونسون اللورد يانيك للدفاع عن المخالفات المالية المزعومة للنادي".

الصحيفة اهتمت بمباراة مانشستر يونايتد وليدز في الدوري الإنجليزي، وتجهيز تين هاغ لأنتوني مارسيال، وكتبت: "عيوب مارسيال".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: كلاسيكو الكأس

ركزت الصحيفة على مباراة أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان في كأس فرنسا وكتبت: "كلاسيكو الكأس".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

لاغازيتا ديللو سبورت: مهرجان فلاهوفيتش

تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز يوفنتوس 3-صفر على سالرنيتانا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل تألق المهاجم دوسان فلاهوفيتش الذي سجل هدفين وصنع الهدف الثالث، وعنونت: "يوفنتوس، مهرجان فلاهوفيتش".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
كأس العالم للأندية

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