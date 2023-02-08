صحف رياضية: ريال مدريد ضد الأهلي "مواجهة الملوك".. "3 أولويات لبرشلونة".. و"مهرجان فلاهوفيتش"

ركزت الصحيفة على استعداد إدارة مانشستر سيتي للدفاع عن الفريق ضد اتهامات بالمخالفات المالية، وكتبت: "يقوم مانشستر سيتي بتعيين محامي بوريس جونسون اللورد يانيك للدفاع عن المخالفات المالية المزعومة للنادي".

الصحيفة اهتمت بمباراة مانشستر يونايتد وليدز في الدوري الإنجليزي، وتجهيز تين هاغ لأنتوني مارسيال، وكتبت: "عيوب مارسيال".