النصر وإنتر ميلان في المراحل النهائية لحسم صفقة بروزوفيتش
كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي النصر السعودي لاتفاق شبه نهائي مع إدارة إنتر ميلان الإيطالي لضم مارسيلو بروزوفيتش.
ودخل نادي برشلونة الإسباني صراعًا مع النصر، من أجل ضم النجم الكرواتي صاحب الـ30 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي.
ولكن الإعلامي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزيو، قال عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد: "تم التوصل إلى اتفاق بين إنتر ميلان والنصر، النادي الإيطالي سيبيع عقد بروزوفيتش للنادي السعودي بمبلغ يقارب الـ23 مليون يورو، اللاعب سيحصل على راتب قدره 20 مليون يورو سنويًا لمدة 3 مواسم".
فيما أكدت قناة "الكاس" عبر حسابها على تويتر، أن أحمد الغامدي المدير التنفيذي لنادي النصر سافر إلى مدينة ميلانو الإيطالية لحسم الصفقة بالفعل.
ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة الإنتر الرئيسية منذ انضمامه للفريق في 2016 قادمًا من ديناموز زغرب.
وكان فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار انتقالات اللاعبين في شبكة "سكاي"، ذكر في وقت سابق أن النصر قد سرع خطواته في التفاوض.
وأضاف أن بروزوفيتش لا يمانع الانتقال إلى النصر من حيث المبدأ.
وأصبح لاعب الوسط الكرواتي على مقربة من مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي.
وأسهم صاحب الـ 30 عامًا في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي، وكأس السوبر، وكأس إيطاليا مرتين.
وبلغ بروزوفيتش مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.
أما على الصعيد الدولي شارك اللاعب في تحقيق كرواتيا لفضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022.