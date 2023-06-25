النصر وإنتر ميلان في المراحل النهائية لحسم صفقة بروزوفيتش

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي النصر السعودي لاتفاق شبه نهائي مع إدارة إنتر ميلان الإيطالي لضم مارسيلو بروزوفيتش.

ودخل نادي برشلونة الإسباني صراعًا مع النصر، من أجل ضم النجم الكرواتي صاحب الـ30 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي.

ولكن الإعلامي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزيو، قال عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد: "تم التوصل إلى اتفاق بين إنتر ميلان والنصر، النادي الإيطالي سيبيع عقد بروزوفيتش للنادي السعودي بمبلغ يقارب الـ23 مليون يورو، اللاعب سيحصل على راتب قدره 20 مليون يورو سنويًا لمدة 3 مواسم".