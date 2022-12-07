جورجينا رودريغيز تنتقد عدم مشاركة كريستيانو رونالدو أساسيًا في مباراة البرتغال وسويسرا

أبدت جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد منتخب البرتغال، عدم رضاها عن تواجد "الدون" على مقاعد البدلاء ثم مشاركته في وقت قصير خلال فوز البرتغال على سويسرا (6-1)، مساء أمس الثلاثاء.

وتواجد كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء البرتغال في المباراة أمام سويسرا، وشارك في الدقيقة الـ 73 كبديل.

أما جونزالو راموس الذي شارك أساسيًا محل رونالدو في التشكيلة الأساسية، فسجل "هاتريك" في المباراة.

وحسمت البرتغال المواجهة بالفوز (6-1)، لتلاقي المغرب في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وعلى الرغم من عدم بدء كريستيانو رونالدو المباراة كلاعب أساسي في تشكيلة منتخب بلاده، فقد حرصت جورجينا رودريغز على التواجد للاستمرار في دعمه.