تقرير: إصابة لاعبي باريس سان جيرمان بفيروس معوي قبل مواجهة موناكو
كشفت إذاعة راديو مونت كارلو "RMC" عن إصابة العديد من لاعبي باريس سان جيرمان بفيروس معوي، صباح اليوم السبت، وذلك قبل ساعات من مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي؛ مما يضع المدرب كريستوف غالتييه في أزمة.
وأوضحت الإذاعة، أن "تأثر بعض اللاعبين بالفيروس تسبب لهم بالقيء وآلام في المعدة والتعب".
ولم تكشف التقارير عن أسماء اللاعبين المصابين بهذا الفيروس، ولكن بالطبع سيضطر المدرب على إثره لتعديل تشكيلته.
ويحل فريق باريس سان جيرمان، ضيفًا على نظيره موناكو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الفرنسي.
ويغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة الفريق أمام موناكو على خلفية تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، فيما يغيب ماركو فيراتي أيضا، مع عودة المدافع كيمبيمبي للقائمة، إلى جانب غياب الفرنسي كيليان مبابي للإصابة.
وتُعد تلك المباراة، البروفة الأخيرة، لباريس سان جيرمان قبل مباراة الثلاثاء ضد بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم، على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ويمتلك باريس سان جيرمان 54 نقطة في المركز الأول، في حين يتواجد موناكو في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.