تقرير: إصابة لاعبي باريس سان جيرمان بفيروس معوي قبل مواجهة موناكو

كشفت إذاعة راديو مونت كارلو "RMC" عن إصابة العديد من لاعبي باريس سان جيرمان بفيروس معوي، صباح اليوم السبت، وذلك قبل ساعات من مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي؛ مما يضع المدرب كريستوف غالتييه في أزمة.

وأوضحت الإذاعة، أن "تأثر بعض اللاعبين بالفيروس تسبب لهم بالقيء وآلام في المعدة والتعب".

ولم تكشف التقارير عن أسماء اللاعبين المصابين بهذا الفيروس، ولكن بالطبع سيضطر المدرب على إثره لتعديل تشكيلته.