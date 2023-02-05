صحف رياضية: ريال مدريد ضد مايوركا "مباراة الفخ".. وباريس سان جيرمان دائمًا هش

ركزت الصحيفة على مباراة مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "مباراة الفخ".الصحيفة اهتمت بطرد البرازيلي كاسيميرو خلال مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، وكتبت: "كاسيميرو يرى أول بطاقة حمراء مباشرة".كما اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد وخيتافي 1-1، وكتبت: "هدية أخرى تعاقب أتلتيكو مدريد"..ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: "بقى نصف الدوري للفوز".الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مايوركا وريال مدريد، وكتبت: "ريال مدريد يلعبها في مايوركا".كما اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "مانشستر يونايتد صعب في أولد ترافورد".وأيضا بفوز باريس سان جيرمان على تولوز 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "ليونيل ميسي يعطي 3 نقاط لباريس سان جيرمان"..ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: "دون توقف".الصحيفة اهتمت بهزيمة آرسنال أمام إيفرتون 1-0 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: "المتصدر يتعثر أمام إيفرتون".كما اهتمت بمباراة ريال مدريد ومايوركا في الليغا، وكتبت: "ضرورة الفوز دون بنزيما وميليتاو"..ركزت الصحيفة على مباراة مايوركا ضد ريال مدريد ومشاركة الثلاثي سيبايوس وأسينسيو ورودريغو، وكتبت: "ثلاثي ساحق".الصحيفة اهتمت بتعادل خيتافي وأتلتيكو مدريد 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "حياة إضافية لكيكي".كما اهتمت الصحيفة بمباراة برشلونة وإشبيلية، وكتبت: "سامباولي يتحدى المتصدر".الصحيفة اهتمت بفوز وولفرهامبتون على ليفربول 3-0 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: "لوبيتيجي أظهر الطريق"..ركزت الصحيفة على فوز إيفرتون على آرسنال 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "مايك ما زال يحب الخاسرين".الصحيفة اهتمت برغبة تشيلسي ضم مهاجم نابولي أوسيمين، وكتبت: "والآن يريد تود بويلي 110 ملايين جنيه إسترليني زائد فيكتور أوسيمين".كما اهتمت بهزيمة ليفربول أمام وولفرهامبتون 3-0، وكتبت: "كلوب فظيع"..ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان الصعب 2-1 على تولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: "باريس سان جيرمان دائما هش".الصحيفة اهتمت بمباراة أولمبيك مارسيليا ونيس في الدوري الفرنسي، وكتبت: "صدام بتوابل كثيرة".