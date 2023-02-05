مواجهة سابقة بين ريال مدريد ومايوركا في الليغا
مواجهة سابقة بين ريال مدريد ومايوركا في الليغا
كرة عالمية

صحف رياضية: ريال مدريد ضد مايوركا "مباراة الفخ".. وباريس سان جيرمان دائمًا هش

مباريات برشلونة وإشبيلية، وريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وهزيمة آرسنال وليفربول، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: مباراة الفخ

ركزت الصحيفة على مباراة مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "مباراة الفخ".

الصحيفة اهتمت بطرد البرازيلي كاسيميرو خلال مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، وكتبت: "كاسيميرو يرى أول بطاقة حمراء مباشرة".

كما اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد وخيتافي 1-1، وكتبت: "هدية أخرى تعاقب أتلتيكو مدريد".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: مانشستر يونايتد صعب في أولد ترافورد

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: "بقى نصف الدوري للفوز".

الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مايوركا وريال مدريد، وكتبت: "ريال مدريد يلعبها في مايوركا".

كما اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "مانشستر يونايتد صعب في أولد ترافورد".

وأيضا بفوز باريس سان جيرمان على تولوز 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "ليونيل ميسي يعطي 3 نقاط لباريس سان جيرمان".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: ضرورة الفوز دون بنزيما وميليتاو

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: "دون توقف".

الصحيفة اهتمت بهزيمة آرسنال أمام إيفرتون 1-0 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: "المتصدر يتعثر أمام إيفرتون".

كما اهتمت بمباراة ريال مدريد ومايوركا في الليغا، وكتبت: "ضرورة الفوز دون بنزيما وميليتاو".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: سامباولي يتحدى المتصدر

ركزت الصحيفة على مباراة مايوركا ضد ريال مدريد ومشاركة الثلاثي سيبايوس وأسينسيو ورودريغو، وكتبت: "ثلاثي ساحق".

الصحيفة اهتمت بتعادل خيتافي وأتلتيكو مدريد 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "حياة إضافية لكيكي".

كما اهتمت الصحيفة بمباراة برشلونة وإشبيلية، وكتبت: "سامباولي يتحدى المتصدر".

الصحيفة اهتمت بفوز وولفرهامبتون على ليفربول 3-0 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: "لوبيتيجي أظهر الطريق".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: "كلوب فظيع"

ركزت الصحيفة على فوز إيفرتون على آرسنال 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "مايك ما زال يحب الخاسرين".

الصحيفة اهتمت برغبة تشيلسي ضم مهاجم نابولي أوسيمين، وكتبت: "والآن يريد تود بويلي 110 ملايين جنيه إسترليني زائد فيكتور أوسيمين".

كما اهتمت بهزيمة ليفربول أمام وولفرهامبتون 3-0، وكتبت: "كلوب فظيع".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: صدام بتوابل كثيرة

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان الصعب 2-1 على تولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: "باريس سان جيرمان دائما هش".

الصحيفة اهتمت بمباراة أولمبيك مارسيليا ونيس في الدوري الفرنسي، وكتبت: "صدام بتوابل كثيرة".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

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