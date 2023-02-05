صحف رياضية: ريال مدريد ضد مايوركا "مباراة الفخ".. وباريس سان جيرمان دائمًا هش

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: "بقى نصف الدوري للفوز".

الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مايوركا وريال مدريد، وكتبت: "ريال مدريد يلعبها في مايوركا".

كما اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "مانشستر يونايتد صعب في أولد ترافورد".

وأيضا بفوز باريس سان جيرمان على تولوز 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "ليونيل ميسي يعطي 3 نقاط لباريس سان جيرمان".