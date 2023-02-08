مدرب فلامنغو يلقي باللوم على التحكيم في خسارة فريقه أمام الهلال
ألقى فيتور بيريرا، مدرب فلامنغو، باللوم على التحكيم في خسارة فريقه المفاجئة 3-2 أمام الهلال في قبل نهائي كأس العالم للأندية، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنه كان متحيزا.
وانتصر الهلال السعودي بفضل ركلتي جزاء من سالم الدوسري وهدف لوسيانو فييتو من مدى قريب، فيما أكمل فلامنغو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيرسون لحصوله على الإنذار الثاني بعد تسببه في ركلة الجزاء الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وأبلغ بيريرا مؤتمرا صحفيا: "كنا مستعدين لمواجهة الهلال لكن ليس لتحكيم لا يرتقي إلى معايير البطولة".
"التحكيم افتقر للمعيار، وكان استفزازيا، ولولا شخصية لاعبي فريقي لكان طرد المزيد من اللاعبين".
وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الحكم لم يتدخل لمنع لاعبي الهلال من إهدار الوقت وأن معيار الإنذارات كان مختلفا.
وأشهر الحكم سبع بطاقات صفراء للاعبي فلامنغو مقابل ثلاث للاعبي الهلال.
وأوضح ملخص المباراة بموقع الاتحاد الدولي (الفيفا) أن الحكم أشهر ثلاث بطاقات حمراء لفلامنغو بعد نهاية المباراة دون تحديد الأسماء.
وقال بيريرا: "كان متساهلا في إيقاف اللعب مرة تلو الأخرى. محاولات الهلال على المرمى في الشوط الأول كانت من ركلتي الجزاء، لذا كنا الطرف الأفضل لو اكتملت المباراة 11 ضد 11 لاعبا".
وتابع: "صنعنا عدة فرص لكننا لم نترجمها إلى أهداف، وكان الأمر صعبا في الشوط الثاني بعد الطرد".
ويلعب الهلال، الذي أصبح أول فريق سعودي يبلغ المباراة النهائية، أمام الفائز من ريال مدريد والأهلي اللذين يلتقيان في الرباط اليوم الأربعاء.
وأصبح فلامنغو رابع فريق برازيلي وسادس بطل من أمريكا الجنوبية يخسر في الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية.