مدرب فلامنغو يلقي باللوم على التحكيم في خسارة فريقه أمام الهلال

وقال بيريرا: "كان متساهلا في إيقاف اللعب مرة تلو الأخرى. محاولات الهلال على المرمى في الشوط الأول كانت من ركلتي الجزاء، لذا كنا الطرف الأفضل لو اكتملت المباراة 11 ضد 11 لاعبا".

وتابع: "صنعنا عدة فرص لكننا لم نترجمها إلى أهداف، وكان الأمر صعبا في الشوط الثاني بعد الطرد".

ويلعب الهلال، الذي أصبح أول فريق سعودي يبلغ المباراة النهائية، أمام الفائز من ريال مدريد والأهلي اللذين يلتقيان في الرباط اليوم الأربعاء.

وأصبح فلامنغو رابع فريق برازيلي وسادس بطل من أمريكا الجنوبية يخسر في الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية.