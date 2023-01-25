صحف رياضية: سيرجيو راموس يعود للمشهد.. ميلان اختفى.. وميسي يدرس تجديد عقده

ركزت الصحيفة على مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، برشلونة ضد ريال سوسيداد وريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد.
الصحيفة اهتمت بإقصاء برشلونة وإشبيلية من كأس ملكة إسبانيا للسيدات بقرار إداري، وكتبت: "برشلونة وإشبيلية خارج كأس ملكة إسبانيا".
كما اهتمت بمباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد بين إسبانيا والنرويج.
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: برشلونة يبحث عن قلب هجوم
ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "مواجهة برشلونة وريال سوسيداد، الفريقان الأكثر لياقة في إسبانيا، في مباراة واحدة للحصول على مكان في الدور قبل النهائي".
الصحيفة اهتمت بإقصاء برشلونة للسيدات من كأس ملكة إسبانيا بسبب إشراك لاعبة غير مؤهلة، وكتبت: "برشلونة خارج كأس الملكة".
كما اهتمت ببحث برشلونة عن لاعب قلب هجوم، وكتبت: "برشلونة يبحث عن قلب هجوم قبل نهاية الشهر".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: نهائي في ربع النهائي
ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "نهائي في ربع النهائي".
الصحيفة اهتمت بإقصاء برشلونة للسيدات من كأس ملكة إسبانيا رغم الفوز 9-0، وكتبت: "إقصاء برشلونة من كأس ملكة إسبانيا".
كما اهتمت بمباراة أوساسونا وإشبيلية في ربع النهائي، ومباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد بين إسبانيا والنرويج، وكتبت: "المنتخب الإسباني يبحث عن مكان في نصف النهائي".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: راموس يعود للمشهد
ركزت الصحيفة على تألق سيرجيو راموس في باريس سان جيرمان وإمكانية عودته لمنتخب إسبانيا، وكتبت: "راموس يعود للمشهد".
الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "عودة حفل سانتياغو بيرنابيو"
كما اهتمت الصحيفة بمباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "اثنان من المرشحين على خط السباق".
غلاف صحيفة آس
ذا صن: نادي إيفرتون معروض للبيع
ركزت الصحيفة على إيفرتون المعروض للبيع، وكتبت: "فرهاد موشسري يعرض إيفرتون للبيع".
الصحيفة اهتمت بفوز نيوكاسل 1-0 على ساوثهامبتون في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، وكتبت: "نيوكاسل يتقدم بفارق ضئيل في كأس رابطة المحترفين".
غلاف صحيفة ليكيب
ليكيب: ميسي ما زال يدرس تجديد عقده
ركزت الصحيفة على مستقبل ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وإمكانية تجديد عقده، وكتبت: "باريس سان جيرمان: ليونيل ميسي إمكانية لتفعلها".
كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات أولمبيك مارسيليا، وكتبت: "أولمبيك مارسيليا يأمل التعاقد مع موفي".
غلاف صحيفة ليكيب
لاغازيتا ديللو سبورت: ميلان اختفى
ركزت الصحيفة على هزيمة ميلان الكبيرة أمام لاتسيو (4-0) في الدوري الإيطالي، وعنونت: "ميلان اختفى"، الروسونيري في البحر، لاتسيو يركض.. ميلان بطيء ودون أفكار، وبيولي: "أشياء كثيرة لا تعمل".