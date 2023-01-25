صحف رياضية: سيرجيو راموس يعود للمشهد.. ميلان اختفى.. وميسي يدرس تجديد عقده

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "مواجهة برشلونة وريال سوسيداد، الفريقان الأكثر لياقة في إسبانيا، في مباراة واحدة للحصول على مكان في الدور قبل النهائي".

الصحيفة اهتمت بإقصاء برشلونة للسيدات من كأس ملكة إسبانيا بسبب إشراك لاعبة غير مؤهلة، وكتبت: "برشلونة خارج كأس الملكة".

كما اهتمت ببحث برشلونة عن لاعب قلب هجوم، وكتبت: "برشلونة يبحث عن قلب هجوم قبل نهاية الشهر".