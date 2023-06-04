رد فعل فينيسيوس على خبر رحيل كريم بنزيما (صورة)

وقال النادي الملكي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، ظهر اليوم الأحد: "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا".

وأضاف: "يريد ريال مدريد أن يظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا".

وأتم البيان: "ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائمًا مشرعًا له، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وأشار النادي إلى أن الثلاثاء المقبل الـ6 من يونيو، في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت مدريد، سيقام حفل وداع لبنزيما بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز.

وانضم بنزيما لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وتوج بـ25 لقبًا: "5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كؤوس ملك إسبانيا و4 كؤوس سوبر إسباني".