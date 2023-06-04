رد فعل فينيسيوس على خبر رحيل كريم بنزيما (صورة)
أظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، تأثره وحزنه على إعلان ناديه الرسمي رحيل الفرنسي كريم بنزيما، عن النادي في نهاية الموسم بعد إنهاء عقده بالتراضي، إثر 14 موسمًا مليئة بالألقاب، في ظل تقارير صحفية تربطه بالانتقال إلى الاتحاد السعودي.
ووضع بنزيما قلوبًا بيضاء على بيان ريال مدريد بشأن رحيله على "إنستغرام"، ليرد عليه فينيسيوس بإيموجي وجه حزين، تعبيرًا عن حزنه الشديد لرحيل النجم الفرنسي.
كما نشر النجم البرازيلي عبر حسابه على "إنستغرام" بيانا يودع من خلاله بنزيما، قائلا: "بنزفيني، فينزيما.. أو أيا يكن، النتيجة كانت دائماً هي نفسها: أهداف، ضحك، بطولات، وفوق كل شيء تعلمت، حين أتى طفلا من سان غونزالو، خجولا للغاية لمدريد في 2018، كنت الشخص الأول لاستقبالي، هذا لن أنساه".
وأضاف فينيسيوس: "لقد نضجت معك، فزنا في إسبانيا، وأوروبا والعالم مع بعضنا البعض، وقد كانت لدي الإمكانية لأصفق لفوزك بالكرة الذهبية، سوف أفتقدك بشكل عظيم، شكراً لكل شيء يا أسطورة".
وقال النادي الملكي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، ظهر اليوم الأحد: "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا".
وأضاف: "يريد ريال مدريد أن يظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا".
وأتم البيان: "ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائمًا مشرعًا له، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".
وأشار النادي إلى أن الثلاثاء المقبل الـ6 من يونيو، في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت مدريد، سيقام حفل وداع لبنزيما بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز.
وانضم بنزيما لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وتوج بـ25 لقبًا: "5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كؤوس ملك إسبانيا و4 كؤوس سوبر إسباني".