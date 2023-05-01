ميسي يصل إلى السعودية برفقة عائلته (فيديو)

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى السعودية في زيارة خاصة برفقة عائلته، حيث من المقرر أن يقوم بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال وقت سابق من العام الماضي، الاتفاق مع ليونيل ميسي، لكي يصبح سفيرا للسياحة في المملكة.

وشارك النجم الأرجنتيني بالفعل في حملة دعائية تروج للأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية، حيث نشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية، عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام".

وعلق ميسي على الصورة قائلا: "من كان يعتقد أن السعودية بها هذا الكم الهائل من الاخضرار؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك".