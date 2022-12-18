تقرير: الاتحاد الفرنسي سيمنح كريم بنزيما مكافأة حال التتويج بلقب كأس العالم

تحدثت صحيفة "le parisien" عن وضعية كريم بنزيما في المنتخب الفرنسي الذي يستعد لمواجهة نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأحد، حيث أكدت أن الفائز بالكرة الذهبية ما زال ضمن قائمة حامل اللقب وسيحصل على كل الامتيازات في حال التتويج.

وغادر كريم بنزيما المنتخب الفرنسي قبل 3 أيام من بداية مشوار حامل اللقب في نهائيات كأس العالم 2022 أمام منتخب أستراليا، بسبب إصابة عضلية، لكن ديديه ديشان، المدير الفني، فضل عدم تعويضه، كما لم يتم سحب اسمه من قائمة اللاعبين المشاركين.

ونشرت الصحيفة ورقة إحدى مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم وكانت في نصف النهائي أمام المنتخب المغربي ويظهر فيها اسم كريم بنزيما ضمن الغائبين عن اللقاء مثل أدريان رابيو ولوكاس هيرنانديز "المصاب".

وأكدت "le parisien" بناء على مصادرها، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيمنح كريم بنزيما صفة لاعب فائز بكأس العالم في حال التتويج باللقب، وأيضا مكافأة البطولة البالغة 400 ألف يورو.