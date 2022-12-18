تقرير: الاتحاد الفرنسي سيمنح كريم بنزيما مكافأة حال التتويج بلقب كأس العالم
تحدثت صحيفة "le parisien" عن وضعية كريم بنزيما في المنتخب الفرنسي الذي يستعد لمواجهة نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأحد، حيث أكدت أن الفائز بالكرة الذهبية ما زال ضمن قائمة حامل اللقب وسيحصل على كل الامتيازات في حال التتويج.
وغادر كريم بنزيما المنتخب الفرنسي قبل 3 أيام من بداية مشوار حامل اللقب في نهائيات كأس العالم 2022 أمام منتخب أستراليا، بسبب إصابة عضلية، لكن ديديه ديشان، المدير الفني، فضل عدم تعويضه، كما لم يتم سحب اسمه من قائمة اللاعبين المشاركين.
ونشرت الصحيفة ورقة إحدى مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم وكانت في نصف النهائي أمام المنتخب المغربي ويظهر فيها اسم كريم بنزيما ضمن الغائبين عن اللقاء مثل أدريان رابيو ولوكاس هيرنانديز "المصاب".
وأكدت "le parisien" بناء على مصادرها، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيمنح كريم بنزيما صفة لاعب فائز بكأس العالم في حال التتويج باللقب، وأيضا مكافأة البطولة البالغة 400 ألف يورو.
وسيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 26 ميدالية للمنتخب الفرنسي ومنها ميداليات ستذهب للغائبين عن النهائي، بنزيما ولوكاس هيرنانديز المصابين.
ورفض بنزيما دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسفر إلى الدوحة لحضور النهائي ومساندة زملائه في المنتخب الفرنسي، فيما فضل لاعبون آخرون قبولها مثل بول بوغبا.
وكانت صحيفة "ليكيب" قد أشارت في تقرير لها، إلى أن "بنزيما كان يرغب في البقاء مع منتخب بلاده، لكي يتابع مع الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا مدى قوة الإصابة، وعملية شفائه، لكن ديشان قرر بالاتفاق مع طبيب الفريق، استبعاد المهاجم المخضرم من الحسابات في المونديال".
وأكدت الصحيفة أن بنزيما كان غاضباً مما حدث معه، وكان يفضل البقاء للحصول على فرصة المشاركة الأخيرة له في كأس العالم، في انتظار شفائه من الإصابة وتحسن حالته.
وأشارت إلى أن بنزيما لم يتقبل قرار استبعاده من معسكر المنتخب الفرنسي، ولم يفهم تبريرات ديشان بأنه يخشى أن تؤثر إصابته على المناح العام داخل صفوف الفريق.
وأضافت "ليكيب" أنه فور رحيل بنزيما عن قطر، قطع علاقته بكل أفراد البعثة المتواجدين في الدوحة، وعلى رأسهم الجهاز الطبي لمنتخب بلاده والمدير الفني، حيث كان يأمل في التواجد بالأدوار المتقدمة من البطولة.
وختمت الصحيفة حديثها بأن مشكلة كريم بنزيما، والحديث عنها خلال الساعات الماضية، قد أفسدت الأجواء داخل معسكر فرنسا، خلال الاستعدادات لخوض نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.