طفل يقتحم ملعب مباراة البرتغال وأيسلندا ويحتضن كريستيانو رونالدو (فيديو)

اقتحم أحد الأطفال ملعب المباراة التي جمعت منتخبي البرتغال وأيسلندا، مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، من أجل مقابلة كريستيانو رونالدو.

والتقطت عدسات المصورين فيديو لأحد الأطفال وهو يركض في الملعب ويرتدي قميصا يحمل صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وما إن شاهد النجم البرتغالي حتى قفز في أحضانه، كما لم يبدِ "الدون" أي ضيق من موقف الطفل الصغير، بل وقف واستجاب لرغبته في التقاط صورة "سيلفي" معه، وهو ما نال إعجاب المشجعين المتواجدين في المدرجات.