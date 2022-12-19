صحف رياضية: "ميسي في السماء".. "الأفضل في التاريخ".. و"من يحب ليو يحب كرة القدم"

ركزت الصحيفة على تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على فرنسا 4-2 بضربات الترجيح، وكتبت "ميسي في السماء"، و"مباراة تاريخية حسمتها ركلات الترجيح"، و"ميسي يقول لن أترك المنتخب".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: ميسي يرفع كأس العالم
ركزت الصحيفة على تتويج ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 بعد الفوز في النهائي على فرنسا، وكتبت "الإله موجود"، و"ميسي يرفع كأس العالم بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح التي لعب فيها الحارس مارتينيز دورًا رئيسًا".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: الأفضل في التاريخ
ركزت الصحيفة على فوز الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022 على حساب المنتخب الفرنسي في النهائي، وكتبت "الأفضل في التاريخ".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: "في السماء"
ركزت الصحيفة على فوز المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 بقيادة نجمه ليونيل ميسي على حساب فرنسا بضربات الترجيح، وكتبت: "في السماء".
غلاف صحيفة آس
ليكيب: الرأس مرفوعة
ركزت الصحيفة على خسارة منتخب فرنسا للقب كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين في النهائي بضربات الترجيح 4-2، وكتبت: "الرأس مرفوعة".
غلاف صحيفة ليكيب
لاغازيتا ديللو سبورت: الأرجنتين بطلة العالم بعد النهائي الأجمل في التاريخ
ركزت الصحيفة على تتويج ميسي والأرجنتين بكأس العالم 2022 بعد مباراة نهائي مثيرة أمام المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح، وكتبت "الأرجنتين بطلة العالم بعد النهائي الأجمل في التاريخ أمام فرنسا"، و"من يحب ليو يحب كرة القدم".
كما اهتمت بتألق كيليان مبابي في النهائي ومواساته من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
توتوسبورت: مباراة ملحمية
ركزت الصحيفة على تتويج ميسي والأرجنتين بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا، وعنونت "كرة القدم، أحبك!"، "على خطى مارادونا، يقود ميسي الأرجنتين إلى كأس العالم للمرة الثالثة".
مباراة ملحمية: خسر المنتخب الفرنسي ومبابي الرائع (هاتريك) بركلات الترجيح فقط.