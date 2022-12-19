صحف رياضية: "ميسي في السماء".. "الأفضل في التاريخ".. و"من يحب ليو يحب كرة القدم"

ركزت الصحيفة على تتويج ميسي والأرجنتين بكأس العالم 2022 بعد مباراة نهائي مثيرة أمام المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح، وكتبت "الأرجنتين بطلة العالم بعد النهائي الأجمل في التاريخ أمام فرنسا"، و"من يحب ليو يحب كرة القدم".

كما اهتمت بتألق كيليان مبابي في النهائي ومواساته من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.