مشجع يقتحم مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك ويحمل كريستيانو رونالدو (فيديو)

اقتحم أحد المشجعين مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، التي تجمع المنتخبين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا، وقام باحتضان كريستيانو رونالدو والاحتفال على طريقته.

والتقطت عدسات المصورين لحظة اقتحام المشجع الذي بدا أنه عاشق للنجم البرتغالي، وتوجه مباشرة لرونالدو وجلس أمامه، ثم قام واحتضنه بقوة قبل أن يحمله، وبعدها احتفل على طريقة كريستيانو الشهيرة (siii).

وتدخل الأمن على الفور للقبض على المشجع وإخراجه من الملعب.