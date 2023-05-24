احتجاز سبعة في هولندا بعد اعتداء على عائلات وأصدقاء لاعبي وست هام

ذكرت وسائل إعلام هولندية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة تلقت بلاغات عن تورط ما إجماليه 26 رجلًا في محاولات اعتداء على عائلات وأصدقاء لاعبي وست هام يونايتد في هولندا الأسبوع الماضي، مضيفة أنها احتجزت سبعة أشخاص بينما تسعى لاعتقال عشرة آخرين.

وناشدت الشرطة الهولندية عبر برنامج تلفزيوني، أمس الثلاثاء، المواطنين المساعدة في جهود ضبط مثيري الشغب وعرضت صورًا للمشتبه فيهم بالأحداث التي وقعت الخميس الماضي بعد مباراة إياب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين ألكمار ووست هام.

وحددت الشرطة الهولندية 24 مشجعًا مشتبهًا فيهم بالهجوم المتعمد على ما يبدو في ملعب ألكمار بعد خسارة صاحب الضيافة.