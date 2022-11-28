مستشار باريس سان جيرمان يثير الجدل بشأن مستقبل مبابي

يعاني كيليان مبابي من مشاكل جمة رغم تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث من المقرر أن يعاقبه الاتحاد الدولي (فيفا)، بينما لا يزال مصيره مع ناديه باريس سان جيرمان يحيط به الغموض.

سجل مبابي الذي سيكمل عامه 24 الشهر المقبل، حتى الآن 31 هدفا في 61 مباراة مع منتخب فرنسا وهو في طريقه إلى معادلة الرقم القياسي الذي سجله أوليفييه جيرو وتييري هنري برصيد 51 هدفا، حيث يحتل حاليا المركز السابع في قائمة هدافي فرنسا متساويا مع الأسطورة زين الدين زيدان.

ورغم توقف الدوري الفرنسي خلال المونديال عدة أسابيع، لكن ذلك لم يمنع باريس سان جيرمان من العمل خلال هذه الفترة، حسب ما قال لويس كامبوس، مستشار كرة القدم، لمحطة "كادينا كوبي" الإسبانية.

وأشار كامبوس إلى إحدى القضايا الساخنة في النادي حاليا تتعلق بالمهاجم الفرنسي الشاب وذلك بعدما أعلنت الصحافة الفرنسية والأوروبية أن مبابي يريد الرحيل، وهو ما أنكره اللاعب تحت ضغط باريس سان جيرمان.

وردا على سؤال من "كادينا كوبي"، قال لويس كامبوس "كيليان مبابي في ريال مدريد، لقد اتخذ قراره وفي الوقت الحالي يقوم بعمل جيد للغاية في باريس سان جيرمان. في باريس، يجب أن يستفيدوا من وجود أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن الأفضل في الوقت الحالي. لكن في المستقبل، لا أعرف".