ابنتا بيليه تكشفان آخر تطورات الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية

قالت إحدى بنات أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، يوم الأحد، إن والدها لم يتم نقله إلى الرعاية المُلطفة، مقللة من أهمية التقارير التي تفيد بأنه كان في وحدة الرعاية التي توضع فيها الحالات التي توشك على الموت بعد أن تم إدخال اللاعب السابق إلى المستشفى الأسبوع الماضي لإعادة تقييم علاجه من سرطان القولون.

وأزال بيليه، البالغ من العمر 82 عامًا، والذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، ورمًا من القولون في سبتمبر أيلول 2021 ويتلقى رعاية طبية في المستشفى بشكل منتظم.

ذكرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو"، يوم السبت، أن بيليه بات تحت الرعاية المُلطفة بعدما فشل العلاج الكيماوي في تحقيق النتائج المتوقعة.

ولم يؤكد أطباء بيليه هذه المعلومات وقالت ابنته فلافيا ناسيمنتو، إن التقرير كان بعيدًا عن الصواب.