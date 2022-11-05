ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم فولهام ويرتقي للصدارة.. وليستر يعبر إيفرتون ويغادر منطقة الهبوط
أحرز البديل إرلينغ هالاند هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي مانشستر سيتي حامل اللقب الفوز 2-1 على ضيفه فولهام ويقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وبات رصيد سيتي 32 نقطة من 13 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن آرسنال الذي خاض 12 مباراة وسيلعب أمام تشيلسي يوم الأحد.
وتقدم سيتي بهدف خوليان ألفاريز لسيتي في الدقيقة 17، لكن جواو كانسيلو تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد منع انفراد بالمرمى في الدقيقة 26 والتسبب في ركلة جزاء.
ونفذ أندرياس بريرا ركلة الجزاء ليدرك التعادل لفولهام قبل مرور نصف ساعة من اللعب.
ولم يتأثر سيتي بالنقص العددي وواصل فرض سيطرته حتى شارك البديل هالاند وسجل هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل بفارق ضئيل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد ثم هز الشباك من ركلة جزاء حصل عليها زميله كيفن دي بروين.
ليدز ينتفض ليهزم بورنموث
وفي مباراة أخرى، قلب ليدز يونايتد تأخره بفارق هدفين ليفوز 4-3 على بورنموث في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وعاد ليدز من تأخره 3-1 في الشوط الثاني بدعم من الجماهير التي آزرتهم بقوة ليرتقي إلى المركز 12 بجدول الترتيب متخطيا ضيفه بورنموث.
وأهدر ليدز تقدمه بركلة جزاء سجلها رودريجو في بداية الشوط الأول، إذ تعادل ماركوس تافرنيير لبورنموث قبل أن يضيف فيليب بيلينغ الهدف الثاني.
وجاء الشوط الثاني مثيرا إذ سجل دومينيك سولانكي الهدف الثالث لبورنموث مكللا هجمة مرتدة.
لكن ليدز انتفض ليحرز هدفين في غضون ثماني دقائق بواسطة سام غرينوود وليام كوبر.
وأكمل كريسينسيو سمرفيل صحوة صاحب الأرض بحسم الفوز قبل ست دقائق من النهاية.
برايتون يصعد للمركز السادس
سجل باسكال غروس هدفا ليفوز برايتون آند هوف ألبيون 3-2 على عشرة لاعبين من وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتأخر وولفرهامبتون بهدف آدم لالانا ثم رد وتقدم 2-1 بفضل هدفي جونسالو جيديس وروبن نيفيز، وأدرك لاعبه كاورو ميتوما التعادل وتلقى نلسون سيميدو لاعب ولفرهامبتون بطاقة حمراء قبل الاستراحة.
وضغط برايتون بقوة من أجل الفوز وكافح وولفرهامبتون قبل أن يسجل غروس هدف الانتصار بتسديدة في سقف الشبكة في الدقيقة 83.
وكان الأمر صعبا على وولفرهامبتون الذي عين المدرب الإسباني يولن لوبتيجي اليوم، لكن برايتون استحق الفوز، وصعد إلى المركز السادس بعدما تفوق على تشيلسي أيضا في الجولة الماضية.
ولدى برايتون 21 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز 19 برصيد عشر نقاط.
نوتنغهام فورست ينتزع التعادل مع برنتفورد
كما تعادل نوتنغهام فورست 2-2 مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدف سجله المدافع ماتياس يورجنسن عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأبعد ديفيد رايا حارس مرمى برنتفورد كرة عرضية بقبضة يده قبل أن يسدد مورغان جيبس وايت كرة اصطدمت بجسد يورجنسن لتهز الشباك، واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
ورغم النقطة الثمينة، فإن فورست يتذيل الترتيب بعشر نقاط من 14 مباراة، بينما ارتقى برنتفورد إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة.
وتقدم صاحب الضيافة عن جدارة في الدقيقة 20 بهدف حمل توقيع جيبس وايت، بينما أدرك برنتفورد التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لفترة طويلة. وسجل من علامة الجزاء برايان مبيومو.
وتقدم الفريق الضيف في الدقيقة 75 بهدف حمل توقيع يوان ويسا قبل أن يخطف فورست نقطة ثمينة بهدف عكسي.
ليستر يهزم إيفرتون ويغادر منطقة الهبوط
سجل يوري تيليمانس هدفا رائعا في نهاية الشوط الأول ليساعد ليستر سيتي على الفوز 2-صفر على إيفرتون ويغادر منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي.
وبهذا الفوز يرتقي ليستر خمس خطوات ويصبح بالمركز 13 برصيد 14 نقطة من 14 مباراة، متساويا مع إيفرتون لكنه يتقدم بمركزين.
وفي محاولة لحجز مقعد في تشكيلة إنجلترا بكأس العالم، قدم جيمس ماديسون أداء هجوميا رائعا في الشوط الأول لكنه لم يهز الشباك.
ومرر ماديسون الكرة إلى تيليمانس في نهاية الشوط الأول، وأطلق اللاعب البلجيكي تسديدة هائلة سكنت الشباك.
وأهدر دومينيك كالفرت-لوين مهاجم إيفرتون فرصة خطيرة لإدراك التعادل في بداية الشوط الثاني عندما سدد كرة باتجاه حارس المرمى داني وارد مستغلا تمريرة أليكس أيوبي.
وسدد ماديسون كرة رائعة في الدقيقة 60 اصطدمت بإطار المرمى، لكنه ساهم في صناعة الهدف الثاني الذي أحرزه هارفي بارنز.