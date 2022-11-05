ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم فولهام ويرتقي للصدارة.. وليستر يعبر إيفرتون ويغادر منطقة الهبوط

أحرز البديل إرلينغ هالاند هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي مانشستر سيتي حامل اللقب الفوز 2-1 على ضيفه فولهام ويقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبات رصيد سيتي 32 نقطة من 13 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن آرسنال الذي خاض 12 مباراة وسيلعب أمام تشيلسي يوم الأحد.

وتقدم سيتي بهدف خوليان ألفاريز لسيتي في الدقيقة 17، لكن جواو كانسيلو تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد منع انفراد بالمرمى في الدقيقة 26 والتسبب في ركلة جزاء.

ونفذ أندرياس بريرا ركلة الجزاء ليدرك التعادل لفولهام قبل مرور نصف ساعة من اللعب.

ولم يتأثر سيتي بالنقص العددي وواصل فرض سيطرته حتى شارك البديل هالاند وسجل هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل بفارق ضئيل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد ثم هز الشباك من ركلة جزاء حصل عليها زميله كيفن دي بروين.