ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع رانس

ويملك حامل اللقب، والذي خسر مرتين في آخر ثلاث مباريات، 48 نقطة من 20 مباراة متقدما بثلاث نقاط على لانس.

ولدى مرسيليا 43 نقطة في المركز الثالث.

ويأتي رانس في المركز 11 برصيد 26 نقطة بعدما عزز سجله الخالي من الهزيمة في الدوري إلى 12 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: