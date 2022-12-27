غرفة ميسي في مقر إقامته خلال كأس العالم 2022 تتحول إلى متحف مصغر
اتخذت جامعة قطر قرارا جديدا بشأن الغرفة التي أقام فيها النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، خلال فترة كأس العالم 2022.
وكانت بعثة منتخب الأرجنتين تُقيم في الحرم الجامعي لجامعة قطر خلال فترة المونديال.
وأقيمت بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الماضي، بمشاركة 32 منتخبًا، وتوج منتخب الأرجنتين باللقب في النهاية على حساب فرنسا بركلات الترجيح، ليرفع ليونيل ميسي الكأس الثمينة لأول مرة في تاريخه.
وقررت الجامعة تخصيص الغرفة التي أقام فيها النجم الأرجنتيني أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفًا مصغرًا.
ونشرت الجامعة عبر حسابها على تويتر صورا للغرفة حيث تتزين بصورة ميسي، ويتواجد العلم الأرجنتيني بجانب العلم القطري.
وتُوّج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.
وأحرز لمنتخب الأرجنتين في ركلات الجزاء الترجيحية كل من ليونيل ميسي وباولو ديبالا وباريديس ومونتيل، وعلى الجانب الآخر، سجّل لمنتخب فرنسا في ركلات الترجيح كل من كيليان مبابي ومواني، فيما أهدر كل من كينغسلي كومان وتشواميني.