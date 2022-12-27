غرفة ميسي في مقر إقامته خلال كأس العالم 2022 تتحول إلى متحف مصغر

وتُوّج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأحرز لمنتخب الأرجنتين في ركلات الجزاء الترجيحية كل من ليونيل ميسي وباولو ديبالا وباريديس ومونتيل، وعلى الجانب الآخر، سجّل لمنتخب فرنسا في ركلات الترجيح كل من كيليان مبابي ومواني، فيما أهدر كل من كينغسلي كومان وتشواميني.