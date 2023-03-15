ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: هالاند ينتزع المركز الأول من محمد صلاح

انتزع النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 5 أهداف في فوز فريقه على لايبزيغ (7-0) في إياب دور الـ16، مساء الثلاثاء.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 10 أهداف متقدما على الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي يملك 8 أهداف، فيما سجل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، 7 أهداف، وغادر المسابقة بعد إقصاء فريقه من دور الـ16 أمام بايرن ميونخ.

ويحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، المركز الثالث برصيد 6 أهداف رفقة البرتغالي جواو ماريو، مهاجم بنفيكا.