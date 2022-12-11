هداف كأس العالم 2022: الصراع يشتعل بين مبابي وميسي وجيرو

شهد دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 تأهل منتخبات الأرجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا لنصف النهائي، وانحصر الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية بين 3 لاعبين بعد إقصاء باقي المرشحين.

وبعد لقاءات ربع النهائي ما زال في الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم الفرنسي كيليان مبابي "المتصدر" برصيد 5 أهداف، وخلفه كلُّ من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أولفييه جيرو برصيد 4 أهداف.

كما سجل المغربي يوسف النصيري هدفين في النسخة الحالية وما زال حاضرا في المسابقة، ومع تبقي مباراتين لكل المنتخبات فالصراع على جائزة الهداف أصبح منحصرا بين ثلاثة لاعبين وبدرجة أقل 4 لاعبين.

ويتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة. وإذا استمر التعادل في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.

وحصل هاري كين قائد إنجلترا على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 إذ سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.