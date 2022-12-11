هداف كأس العالم 2022: الصراع يشتعل بين مبابي وميسي وجيرو
شهد دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 تأهل منتخبات الأرجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا لنصف النهائي، وانحصر الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية بين 3 لاعبين بعد إقصاء باقي المرشحين.
وبعد لقاءات ربع النهائي ما زال في الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم الفرنسي كيليان مبابي "المتصدر" برصيد 5 أهداف، وخلفه كلُّ من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أولفييه جيرو برصيد 4 أهداف.
كما سجل المغربي يوسف النصيري هدفين في النسخة الحالية وما زال حاضرا في المسابقة، ومع تبقي مباراتين لكل المنتخبات فالصراع على جائزة الهداف أصبح منحصرا بين ثلاثة لاعبين وبدرجة أقل 4 لاعبين.
ويتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة. وإذا استمر التعادل في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.
وحصل هاري كين قائد إنجلترا على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 إذ سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.
وبالنسبة لأفضل صانع أهداف يتصدر الإنجليزي هاري كين برفقة البرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي أنطوان غريزمان الترتيب بـ3 تمريرات حاسمة، ومع خروج النجمين الإنجليزي والبرتغالي ينافس الفرنسي كل من مواطنيه كيليان مبابي وثيو هيرنانديز وعثمان ديمبلي والأرجنتيني ليونيل ميسي الذين صنعوا هدفين.
ويتصدر مبابي برفقة ليونيل ميسي ترتيب أكثر اللاعبين حصولا على جائزة أفضل لاعب في المباريات، حيث تم اختيارهم 3 مرات وينافسهم من اللاعبين المتبقين في البطولة كل من الكرواتي لوكا مودريتش والحارس المغربي ياسين بونو وتم اختيارهم مرتين.
وسُجل 158 هدفا بعد إجراء 60 مباراة بمعدل بلغ 2،63 هدف في كل مباراة، وشهدت مباراة إنجلترا وإيران أكبر عدد من الأهداف برصيد 8 أهداف، ثم مباريات إسبانيا وكوستاريكا، والبرتغال ضد سويسرا 7 أهداف، ومباريات الكاميرون أمام صربيا وألمانيا ضد كوستاريكا 6 أهداف، ومباريات فرنسا وأستراليا والبرتغال ضد غانا وكوريا الجنوبية أمام غانا، وصربيا مع سويسرا، والبرازيل ضد كوريا الجنوبية 5 أهداف.