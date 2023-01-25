كيمبيمبي ينفي إبلاغه بقرار تعيين مبابي قائدا ثانيا لباريس سان جيرمان بدلا منه

أدت تصريحات كريستوفر غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، بعد الفوز على بايس دي كاسل 7-0 في كأس فرنسا، التي أكد من خلالها أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أصبح القائد الثاني للفريق خلف البرازيلي ماركينهوس، على حساب المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، القائد الثاني السابق، لإثارة الجدل بشأن القرار.

وقال مدرب باريس سان جيرمان: "قررت أن كيليان مبابي يجب أن يكون القائد الثاني، قرر البقاء في باريس سان جيرمان وكان يستحق أن تكون لديه شارة القيادة عندما لا يكون ماركينهوس موجودا".

وذكرت تقارير إعلامية أن المدرب وإدارة باريس سان جيرمان تحدثا مع الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، القائد الثاني للفريق، قبل اتخاذ القرار، لكنه نشر على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي نفيا قاطعا لعلمه بالقرار، وأكد احترامه لكل ما يصدر من النادي.