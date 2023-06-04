هالك يسجل هدفا مذهلا من تصويبة صاروخية قرب منتصف الملعب (فيديو)
سجل البرازيلي هالك، مهاجم أتلتيكو مينيرو، هدفا مذهلا من تصويبة صاروخية قرب منتصف الملعب، في شباك كروزيرو، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن الأسبوع التاسع للدوري البرازيلي.
وتلقى أتلتيكو مينيرو ركلة حرة على بعد حوالي 10 ياردات من منطقة جزاء كروزيرو في الدقيقة الـ 27، لينبري لها هالك. ولم يتوقع لاعبو الخصم أن يسدد اللاعب البرازيلي الكرة بهذه القوة، لذلك لم يكلفوا أنفسهم صنع جدار أمامه.
وقام هالك باستخدام قدمه اليسرى بكل قوة ليسدد الكرة وتسكن شباك حارس كروزيرو، الذي فشل في التعامل مع قوتها.
هالك اشتهر بلياقته البدنية المذهلة، ولم يظهر أي علامات تذكر طوال مسيرته تقريبًا على تراجع مستواه، على الرغم من أنه يبلغ 37 عامًا.
وانتهى اللقاء بفوز أتلتيكو مينيرو بهدف دون رد، ليحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 17 نقطة، فيما جاء فريق كروزيرو في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
وسبق للمهاجم البرازيلي اللعب في صفوف منتخب بلاده وفي بورتو البرتغالي وسان بطرسبرغ الروسي كما لعب في اليابان. وكان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بكأس القارات في 2013.