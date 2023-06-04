هالك يسجل هدفا مذهلا من تصويبة صاروخية قرب منتصف الملعب (فيديو)

سجل البرازيلي هالك، مهاجم أتلتيكو مينيرو، هدفا مذهلا من تصويبة صاروخية قرب منتصف الملعب، في شباك كروزيرو، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن الأسبوع التاسع للدوري البرازيلي.

وتلقى أتلتيكو مينيرو ركلة حرة على بعد حوالي 10 ياردات من منطقة جزاء كروزيرو في الدقيقة الـ 27، لينبري لها هالك. ولم يتوقع لاعبو الخصم أن يسدد اللاعب البرازيلي الكرة بهذه القوة، لذلك لم يكلفوا أنفسهم صنع جدار أمامه.