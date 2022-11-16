ماركا: مانشستر يونايتد يضع مبابي ضمن خياراته لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو
كشفت صحيفة "ماركا" عن أن مانشستر يونايتد يسعى لتعويض الرحيل الوشيك للبرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير المقبل، بعد تصريحاته الأخيرة ضد النادي والمدرب إيريك تين هاغ، بضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وقالت "ماركا" نقلا عن صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، يوم الأربعاء، إن مانشستر يونايتد يضع كيليان مبابي كبديل من أجل تعويض رحيل رونالدو.
وأوضحت أن النادي يفكر في تقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو للتعاقد مع كيليان مبابي، الذي يعاني من مشاكل مؤخرا مع باريس سان جيرمان.
وشددت الصحيفة على أن الأمر قد لا يكون مغريا بالنسبة للنجم الفرنسي أو سان جيرمان، الذي رفض عرضا سابقا من ريال مدريد بقيمة 200 مليون يورو، كما أن يونايتد لا يلعب في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي سيكون بلا شك أمرًا ضروريًا لمبابي.
وأصبح استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد محل شك بعد التصريحات التي فتح بها النار على النادي والمدير الفني للفريق إيريك تين هاغ.
وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن ديفيد بيكهام يؤمن خروج رونالدو من مانشستر يونايتد بالانتقال إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.
وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الأمريكي تعمل على تجهيز عرض للنجم البرتغالي، فيما تواصل بالفعل بيكهام مع ممثلي اللاعب البرتغالي.
رونالدو الذي يمتلك تعاقدا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حتى نهاية الموسم تعقّد موقفه مع مانشستر يونايتد بعد تصريحاته الأخيرة.
وبحسب التقارير فإن المسؤولين في مانشستر يونايتد يرون أنه من المستحيل إعادة دمج اللاعب مع الفريق بعد كأس العالم 2022 في قطر.
وذكرت تقارير سابقة أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، فتح خط مفاوضات مع أندية عديدة للتعاقد مع اللاعب، منها نيوكاسل وسبورتينغ لشبونة، وتشيلسي، وبايرن ميونخ.
بينما انضم كيليان مبابي لقائمة منتخب فرنسا لبطولة كأس العالم، للدفاع عن اللقب الذي حققوه في النسخة الماضية التي استضافتها روسيا في 2018.