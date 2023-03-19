تقرير: كريم بنزيما يرفض دعوة لتكريم اللاعبين المعتزلين قبل مباراة فرنسا وهولندا
سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي، يوم الجمعة المقبل، في استاد فرنسا ضمن تصفيات "يورو 2024"، وذلك في أول مباراة لوصيف بطل العالم 2022 بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر، وستشهد المباراة تكريم المعتزلين دوليًّا أخيرًا ومن ضِمنهم كريم بنزيما الذي رفض تلبيه الدعوة.
وأعلن مهاجم ريال مدريد وفرنسا الفائز بالكرة الذهبية اعتزاله دوليًّا في عيد ميلاده الـ35 بعد يوم واحد من خسارة فرنسا نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر في استاد لوسيل في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان من المتوقع أن يقود بنزيما هجوم فرنسا في كأس العالم، لكنه اضطر لمغادرة المعسكر في قطر قبل يوم من انطلاق البطولة لتعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، ولم يقرر المدير الفني ديدييه ديشان استدعاء بديل له.
وأثيرت تقارير بشأن خلاف بنزيما، الذي سجل 37 هدفًا في 97 مباراة دولية، مع ديشان لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه، وقد اشتعلت الأزمة بين الرجلين؛ وما يؤكد ذلك رفض بنزيما دعوة الحضور للتكريم في بلاده.
وقالت محطة Telefoot الفرنسية، إنه سيتم تكريم اللاعبين الدوليين السابقين الذين اعتزلوا أخيرًا وبينهم: رافائيل فاران وهوغو لوريس وستيف مانداندا أو حتى بنزيما الذي ستتم دعوته بالطبع، لكنه سيرفض الدعوة.
ويرغب ديشان بالطبع في حضور جميع اللاعبين، لكن أمنيته لن تتحقق لأن بنزيما لن يقبل الدعوة بسبب المشاكل الأخيرة بينهما.
وكان مهاجم ريال مدريد استنكر في الأيام الأخيرة "أكاذيب" ديشان فيما يتعلق بأسباب مغادرته قطر قبل انطلاق مونديال قطر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقبل كأس العالم قدم بنزيما أداءً رائعًا مع ريال مدريد في الموسم الماضي، إذ سجل 44 هدفًا في 46 مباراة بجميع المسابقات ليساعد الفريق في تحقيق ثنائية الليغا ودوري أبطال أوروبا دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا..
وبدأ بنزيما مسيرته الدولية في 2007 وشارك في بطولة أوروبا في 2008 و2012 بجانب كأس العالم 2014 لكنه غاب عن بطولتين كبيرتين تاليتين بسبب فضيحة ابتزاز وخلافات مع ديشان، ولم يكن ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2018.
وعاد للمنتخب في بطولة أوروبا 2021 لكن فريق ديشان خرج مبكرًا، بينما ساعد فرنسا في الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.