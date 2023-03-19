تقرير: كريم بنزيما يرفض دعوة لتكريم اللاعبين المعتزلين قبل مباراة فرنسا وهولندا

سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي، يوم الجمعة المقبل، في استاد فرنسا ضمن تصفيات "يورو 2024"، وذلك في أول مباراة لوصيف بطل العالم 2022 بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر، وستشهد المباراة تكريم المعتزلين دوليًّا أخيرًا ومن ضِمنهم كريم بنزيما الذي رفض تلبيه الدعوة.

وأعلن مهاجم ريال مدريد وفرنسا الفائز بالكرة الذهبية اعتزاله دوليًّا في عيد ميلاده الـ35 بعد يوم واحد من خسارة فرنسا نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر في استاد لوسيل في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان من المتوقع أن يقود بنزيما هجوم فرنسا في كأس العالم، لكنه اضطر لمغادرة المعسكر في قطر قبل يوم من انطلاق البطولة لتعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، ولم يقرر المدير الفني ديدييه ديشان استدعاء بديل له.