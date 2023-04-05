فرايبورغ يصعق بايرن ميونخ ويطيح به خارج كأس ألمانيا
صعق فرايبورغ منافسه بايرن ميونخ، بنتيجة (2-1) في دور الثمانية لكأس ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع سجلها لوكاس هويلر.
وفي هزيمة مفاجئة للعملاق البافاري في المباراة الثانية للمدرب توماس توخيل، أرسل هويلر الحارس يان زومر في الاتجاه الخاطئ ليحجز فرايبورغ مكانه في قبل النهائي.
تقدم بايرن، الفائز 4-2 على غريمه بروسيا دورتموند في الدوري يوم السبت الماضي، بهدف في الدقيقة 19 عندما ارتقى دايو أوباميكانو عاليا ليسدد رأسية من ركلة ركنية.
لكن فرايبورغ استمر في الضغط هجوميا ليعادل النتيجة بتسديدة صاروخية من 20 مترا سددها نيكولاس هوفلر.
وأبقى بايرن، الذي سيواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، حارس فرايبورغ مارك فليكن مشغولا لكن لم يتمكن إيريك-مكسيم تشوبو موتينغ وتوماس مولر وليروي ساني من التسجيل.
ومع نفاد صبر توخيل على الخطوط الجانبية للملعب، زاد فريقه الضغط لكن هويلر أنهى مسيرته في الكأس بركلة جزاء متأخرة.
وحجز آينتراخت فرانكفورت مكانه أيضا في الدور قبل النهائي بفوزه 2-صفر على أونيون برلين بفضل ثنائية راندال كولو مواني في غضون ثلاث دقائق.