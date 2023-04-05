فرايبورغ يصعق بايرن ميونخ ويطيح به خارج كأس ألمانيا

صعق فرايبورغ منافسه بايرن ميونخ، بنتيجة (2-1) في دور الثمانية لكأس ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع سجلها لوكاس هويلر.

وفي هزيمة مفاجئة للعملاق البافاري في المباراة الثانية للمدرب توماس توخيل، أرسل هويلر الحارس يان زومر في الاتجاه الخاطئ ليحجز فرايبورغ مكانه في قبل النهائي.

تقدم بايرن، الفائز 4-2 على غريمه بروسيا دورتموند في الدوري يوم السبت الماضي، بهدف في الدقيقة 19 عندما ارتقى دايو أوباميكانو عاليا ليسدد رأسية من ركلة ركنية.