غياب خيسوس كورونا مهاجم المكسيك عن كأس العالم بسبب الإصابة

قال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم خيسوس كورونا "تيكاتيتو" سيغيب عن كأس العالم بعد فشله في التعافي من إصابة في الكاحل.

وخضع كورونا، الذي سجل 10 أهداف في 71 مباراة مع المكسيك، لجراحة بعد أن أصيب بكسر في الكاحل الأيسر أثناء التدريب مع إشبيلية في أغسطس آب الماضي.

وسافر جيراردو مارتينو، مدرب المكسيك، الذي اختار كورونا ضمن قائمة المكسيك الأولية للمشاركة في قطر والتي ضمت 31 لاعبا، لإشبيلية، في وقت سابق هذا الشهر، لتقييم حالة كورونا، بعد أن قال خورخي سامباولي مدرب إشبيلية إن اللاعب البالغ عمره 29 عاما لن يكون لائقا للنهائيات.