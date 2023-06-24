تقرير: كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أعلى العقود الرياضية سنويا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن قائمة تضم الرياضيين أصحاب أعلى العقود الرياضية سنويا، وجاء في مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، على الرغم من أن السائق البريطاني لويس هاميلتون يسعى للحصول على عقد جديد لمدة 5 سنوات مع مرسيدس بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، أي سيحصل على 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لكنه مع ذلك سيأتي في المرتبة الخامسة بالقائمة التي يتصدرها كريستيانو رونالدو.

ويتوقع أن يتم تمديد التعاقد مع هاميلتون لعدة أعوام، ليظل بذلك السائق البريطاني مع فريق مرسيدس إلى ما بعد وصوله إلى عمر الأربعين عاما.