تقرير: كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أعلى العقود الرياضية سنويا
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن قائمة تضم الرياضيين أصحاب أعلى العقود الرياضية سنويا، وجاء في مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، على الرغم من أن السائق البريطاني لويس هاميلتون يسعى للحصول على عقد جديد لمدة 5 سنوات مع مرسيدس بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، أي سيحصل على 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لكنه مع ذلك سيأتي في المرتبة الخامسة بالقائمة التي يتصدرها كريستيانو رونالدو.
ويتوقع أن يتم تمديد التعاقد مع هاميلتون لعدة أعوام، ليظل بذلك السائق البريطاني مع فريق مرسيدس إلى ما بعد وصوله إلى عمر الأربعين عاما.
وأوضحت الصحيفة، أن "قيمة عقد رونالدو مع النصر السعودي تبلغ 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مما يجعله متصدرا قائمة الحاصلين على أعلى راتب سنوي في عالم الرياضة".
وشددت على أن "رونالدو أحدث تأثيرا وتحولًا في الدوري السعودي للمحترفين، من حيث الاهتمام من الجماهير حول العالم، وأيضًا في إقناع نجوم كبار آخرين بالقيام بهذه الخطوة".
وتعاقد النصر مع رونالدو في صفقة تاريخية مجانية، بعدما فسخ الأخير عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بين الطرفين.
وأشارت إلى أنه يأتي ثانيا في القائمة النجم الفرنسي نغولو كانتي، الذي انضم لنادي الاتحاد السعودي، إذ يتقاضى راتباً هائلاً قدره 86 مليون جنيه إسترليني في السنة على عقد لمدة عامين، وأيضا يتساوى معه مواطنه كريم بنزيما، لاعب الاتحاد.
وخارج المراكز الأربعة الأولى، يحتل نجوم الرياضة الأمريكيون المراكز من ستة إلى تسعة، حيث يحصل نجم السلة ستيفن كاري، لاعب غولدن ستايت، على 42.8 مليون جنيه إسترليني كل موسم، في حين يكسب نجم فريق شيكاغو بولز زاك لافين ما يقارب 42.79 مليون إسترليني.