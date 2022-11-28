فليك: التعادل مع إسبانيا قد يكون الشرارة التي نحتاجها في كأس العالم
قال هانز فليك، مدرب ألمانيا، إن التعادل الذي حققه فريقه قبل النهاية أمام إسبانيا بنتيجة 1-1 في كأس العالم، يوم الأحد، قد يكون الشرارة التي يحتاجها للتأهل لمراحل خروج المغلوب وتغيير دفة الأمور في البطولة.
وسجل البديل نيكلاس فولكروغ هدفه في الدقيقة 83 ليعادل تقدم إسبانيا ويحصد بطل العالم أربع مرات أول نقطة له خلال مباراتين عقب هزيمته الافتتاحية المفاجئة أمام اليابان.
وأبقى هذا الهدف على آمال ألمانيا قائمة في العبور للدور المقبل قبل المباراة الأخيرة في المجموعة الخامسة يوم الخميس المقبل أمام كوستاريكا، التي يجب أن تفوز بها.
وقال فليك للصحفيين: "كنا ندرك ما هو على المحك. إسبانيا أدت بشكل جيد لكن المواجهة كانت متكافئة وسنحت لنا فرصة كبيرة في النهاية للفوز بها لكن هذه الأمور تحدث".
"تبدأ الأمور في الحدوث عندما تبدأ في تحقيق الانتصارات.. ربما تكون هذه هي الشرارة التي نحتاجها".
وبسؤاله عن فولكروغ صاحب الهدف قال: "أظهر تصميمه على التسجيل. منح الفريق الكثير .. ليس الهدف فقط، كان حاضرا بقلبه وروحه في المكان المناسب".
وأهدر الألماني ليروي ساني فرصة ذهبية داخل منطقة الجزاء قبل دقائق من النهاية، لكن فليك قال إنه راض عن أداء فريقه.
وأضاف: "قاتل الفريق بقوة وأنا راض بشدة عن طريقة تفكيرهم. هذه هي الأشياء التي نرغب فيها ونعلم أننا اتخذنا الخطوة الأولى".
وتابع فليك: "نريد أن يكون لدينا ما يلزم أمام كوستاريكا للوصول إلى مراحل خروج المغلوب".
وكانت ألمانيا تتأرجح وبدا أنها على شفا الإقصاء من دور المجموعات لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لكن تعادلها مع خسارة اليابان المفاجئة أمام كوستاريكا اليوم أيضا دفع الألمان الآن إلى الجانب الإيجابي من الصورة.
وأشار فليك: "أظهرت كوستاريكا عقلية جيدة للعودة من خسارتها 7-صفر أمام إسبانيا (وتغلبت على اليابان)".
"كرة القدم تسير على هذا النحو. في بعض الأحيان لا يفوز أصحاب الفرص الأكبر. لقد جربنا ذلك أمام اليابان".
وجمعت ألمانيا نقطة واحدة في حين حصدت كوستاريكا واليابان ثلاث نقاط لكل منهما. ولدى إسبانيا، التي ستلعب بعد ذلك مع اليابان، أربع نقاط.
وقال فليك إنه لن يتسرع في التركيز على كوستاريكا، مدركا أن لاعبيه بحاجة إلى استيعاب ما حدث في مباراة الأحد أولا.
وأوضح: "لا يزال التفكير في كوستاريكا بعيدا جدا. علينا أن نستغرق في فهم هذه المباراة لنستلهم الثقة بالنفس".
وردا على سؤال عما إذا كان قد شاهد فوز كوستاريكا في وقت سابق، قال فليك إنه لم يفعل لكنه سمع "احتفالا بسيطا" من قبل لاعبي فريقه بعد معرفة النتيجة.