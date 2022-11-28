فليك: التعادل مع إسبانيا قد يكون الشرارة التي نحتاجها في كأس العالم

قال هانز فليك، مدرب ألمانيا، إن التعادل الذي حققه فريقه قبل النهاية أمام إسبانيا بنتيجة 1-1 في كأس العالم، يوم الأحد، قد يكون الشرارة التي يحتاجها للتأهل لمراحل خروج المغلوب وتغيير دفة الأمور في البطولة.

وسجل البديل نيكلاس فولكروغ هدفه في الدقيقة 83 ليعادل تقدم إسبانيا ويحصد بطل العالم أربع مرات أول نقطة له خلال مباراتين عقب هزيمته الافتتاحية المفاجئة أمام اليابان.

وأبقى هذا الهدف على آمال ألمانيا قائمة في العبور للدور المقبل قبل المباراة الأخيرة في المجموعة الخامسة يوم الخميس المقبل أمام كوستاريكا، التي يجب أن تفوز بها.

وقال فليك للصحفيين: "كنا ندرك ما هو على المحك. إسبانيا أدت بشكل جيد لكن المواجهة كانت متكافئة وسنحت لنا فرصة كبيرة في النهاية للفوز بها لكن هذه الأمور تحدث".

"تبدأ الأمور في الحدوث عندما تبدأ في تحقيق الانتصارات.. ربما تكون هذه هي الشرارة التي نحتاجها".

وبسؤاله عن فولكروغ صاحب الهدف قال: "أظهر تصميمه على التسجيل. منح الفريق الكثير .. ليس الهدف فقط، كان حاضرا بقلبه وروحه في المكان المناسب".