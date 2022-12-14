هداف كأس العالم 2022.. من يمكنه الفوز بجائزة الحذاء الذهبي؟

وصلت بطولة كأس العالم 2022 في قطر لمراحل خروج المغلوب، ومن بين أكبر الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون هي جائزة الحذاء الذهبي، والتي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف بالبطولة.

ويتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة، وإذا استمر التعادل في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.

وحصل هاري كين، قائد إنجلترا، على الجائزة في كأس العالم في روسيا 2018 حيث سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.

وفيما يأتي نظرة عامة على المتنافسين في السباق على صدارة الهدافين في كأس العالم 2022.

* كيليان مبابي

سجل مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، في مرمى أستراليا في المباراة الافتتاحية لفريقه في المجموعة الرابعة وهز شباك الدنمارك بهدفين في الشوط الثاني لتحجز فرنسا مكانها في مراحل خروج المغلوب.

وفشل تميمة حظ المنتخب الفرنسي في هز الشباك لتحقق تونس مفاجأة كبرى بتغلبها على حاملة اللقب في آخر مباريات المجموعة الرابعة.

وأضاف هدفين إلى تلك الحصيلة في انتصار منتخب بلاده 3-1 على بولندا في دور الستة عشر، ولم يتمكن من التسجيل في الفوز 2-1 على إنجلترا بدور الثمانية.