هداف كأس العالم 2022.. من يمكنه الفوز بجائزة الحذاء الذهبي؟
وصلت بطولة كأس العالم 2022 في قطر لمراحل خروج المغلوب، ومن بين أكبر الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون هي جائزة الحذاء الذهبي، والتي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف بالبطولة.
ويتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة، وإذا استمر التعادل في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.
وحصل هاري كين، قائد إنجلترا، على الجائزة في كأس العالم في روسيا 2018 حيث سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.
وفيما يأتي نظرة عامة على المتنافسين في السباق على صدارة الهدافين في كأس العالم 2022.
* كيليان مبابي
سجل مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، في مرمى أستراليا في المباراة الافتتاحية لفريقه في المجموعة الرابعة وهز شباك الدنمارك بهدفين في الشوط الثاني لتحجز فرنسا مكانها في مراحل خروج المغلوب.
وفشل تميمة حظ المنتخب الفرنسي في هز الشباك لتحقق تونس مفاجأة كبرى بتغلبها على حاملة اللقب في آخر مباريات المجموعة الرابعة.
وأضاف هدفين إلى تلك الحصيلة في انتصار منتخب بلاده 3-1 على بولندا في دور الستة عشر، ولم يتمكن من التسجيل في الفوز 2-1 على إنجلترا بدور الثمانية.
* ليونيل ميسي
يشارك النجم الأرجنتيني الكبير فيما قال إنها قد تكون آخر نسخة لنهائيات كأس العالم يلعب فيها، افتتح اللاعب البالغ من العمر 35 عاما مشواره في قطر بتسجيله من ركلة جزاء في الخسارة المفاجئة أمام السعودية ضمن المجموعة الثالثة، قبل أن يسجل ويساعد إنزو فرنانديز في تحقيق انتصار على المكسيك في مباراة مشحونة.
وسجل ميسي أيضا في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في دور الستة عشر، ليضع فريقه في المقدمة بعد 35 دقيقة من تسديدة منخفضة أودعها الشباك بهدوء ليسجل هدفه الدولي رقم 94.
كما أسهم في صنع هدف وهز الشباك في فوز الأرجنتين بدور الثمانية على هولندا.
ساهم ميسي بشكل كبير في فوز الأرجنتين 3-صفر على كرواتيا في قبل النهائي، حيث سجل هدفا وصنع آخر لزميله جوليان ألفاريز الذي أحرز هدفين.
ويتمتع الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات بمسيرة حافلة بالألقاب على مستوى الأندية، ويأمل معجبوه في جميع أنحاء العالم أن يتمكن أخيرا من المساعدة في حصد كأس العالم لبلاده هذه المرة.
* أوليفييه جيرو
تخطى جيرو، البالغ 36 عاما، تييري هنري ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا حين أحرز هدفه الـ52 في 117 مباراة دولية في الانتصار على بولندا 3-1 في دور الـ16.
عادل رقم هنري بتسجيل هدفه الـ51 حين أحرز ثنائية في الفوز 4-1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.
سجل جيرو أيضا هدف فوز فرنسا 2-1 على إنجلترا في دور الثمانية.