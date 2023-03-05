صحف رياضية: الكلاسيكو يستمر في الليغا.. حفل سيميوني.. ومبابي "ملك حديقة الأمراء"

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، وكتبت: "ساعة الحقيقة"، وأيضًا عن مباراة ريال بيتيس وريال مدريد، كتبت: "ريال مدريد يريد إبقاء الضغط على برشلونة".

الصحيفة اهتمت بمانشستر سيتي ومستقبل نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، وكتبت: "مانشستر سيتي يحدد ثمن بيع برناردو سيلفا".

كما اهتمت ببداية موسم بطولة العالم للفورمولا وان بجائزة البحرين، وكتبت: "بطولة العالم تبدأ ساخنة".