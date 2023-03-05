سيميوني يحتضن غريزمان
سيميوني يحتضن غريزمان
كرة عالمية

صحف رياضية: الكلاسيكو يستمر في الليغا.. حفل سيميوني.. ومبابي "ملك حديقة الأمراء"

فوز آرسنال وأبرز مباريات الليغا، وقمة ليفربول ومانشستر يونايتد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: الكلاسيكو يستمر في الدوري الإسباني

ركزت الصحيفة على انطلاق موسم بطولة العالم للفورمولا وان بالتجارب الحرة لجائزة البحرين.

الصحيفة اهتمت بمباريات الدوري الإسباني، وكتبت عن فوز أتلتيكو مدريد على إشبيلية 6-1: "سيميوني حصل على تكريم"، وكتبت عن صراع القمة بين برشلونة وريال مدريد إذ يواجهان فالنسيا وريال بيتيس: "الكلاسيكو يستمر في الدوري الإسباني".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: ريال مدريد يريد إبقاء الضغط على برشلونة

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، وكتبت: "ساعة الحقيقة"، وأيضًا عن مباراة ريال بيتيس وريال مدريد، كتبت: "ريال مدريد يريد إبقاء الضغط على برشلونة".

الصحيفة اهتمت بمانشستر سيتي ومستقبل نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، وكتبت: "مانشستر سيتي يحدد ثمن بيع برناردو سيلفا".

كما اهتمت ببداية موسم بطولة العالم للفورمولا وان بجائزة البحرين، وكتبت: "بطولة العالم تبدأ ساخنة".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: برشلونة ضد فالنسيا "إنه نهائي"

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، وكتبت: "إنه نهائي".

الصحيفة اهتمت بمباراة ريال بيتيس وريال مدريد، وكتبت: "ريال مدريد يلعب في فيلامارين بعد الشكوك التي خلفتها المباريات أمام أتلتيكو مدريد وبرشلونة ودون مودريتش".

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على إشبيلية 6-1، وخيتافي على جيرونا 3-2.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: حفل دييغو سيميوني

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على إشبيلية 6-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "حفل دييغو سيميوني".

الصحيفة اهتمت بمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، وكتبت: "تشافي يطلب الضغط على ريال مدريد".

كما اهتمت بمباراة ريال بيتيس وريال مدريد، وكتبت: "كريم بنزيما لا يناقش". 

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ميرور: "ليفربول ضد مانشستر يونايتد: شجار أحمر"

ركزت الصحيفة على قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "ليفربول ضد مانشستر يونايتد: شجار أحمر"، و"انطلق نحو آنفيلد". 

غلاف صحيفة ميرور
غلاف صحيفة ميرور

ذا صن: أرتيتا يحتفل بأكثر اللحظات عاطفية

ركزت الصحيفة على قلب آرسنال تأخره بهدفين للفوز 3-2 أمام بورنموت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "جنون"، و"احتفل أرتيتا بأكثر اللحظات عاطفية" في مسيرته مع آرسنال، حيث حقق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عودة "مجنونة" لمنح أحلامهم باللقب دفعة هائلة.

الصحيفة اهتمت بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ونداء المدربين كلوب وتين هاغ للجماهير.

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: "ملك حديقة الأمراء"

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على نانت 4-2 في الدوري الفرنسي ودخول كليان مبابي تاريخ النادي بعد أن أصبح الهداف التاريخي، وكتبت: "ملك حديقة الأمراء".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
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