إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي مجددا خلال احتفالات تتويج الأرجنتين بكأس العالم (صورة)

واصل إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، إثارة الجدل، حيث ظهر في الاحتفال بتتويج منتخب بلاده وسط جماهير، وهو يحمل دمية عليها صورة كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا.

واستقبل الآلاف من المشجعين المبتهجين منتخب الأرجنتين استقبال الأبطال في بوينس آيرس في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميسي ورفاقه الفائزين بكأس العالم لكرة القدم إلى مطار إيزيزا.

وظهر إيميليانو مارتينيز عاري الصدر وهو يتواجد داخل الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع الأرجنتين للاحتفال وسط الجماهير باللقب الثمين، ويحمل دمية صغيرة ويوجد على وجهها صورة لمبابي وتبدو على وجهه علامات الحزن، كما ظهر بجانب الحارس الأرجنتيني، النجم ليونيل ميسي.