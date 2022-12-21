إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي مجددا خلال احتفالات تتويج الأرجنتين بكأس العالم (صورة)
واصل إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، إثارة الجدل، حيث ظهر في الاحتفال بتتويج منتخب بلاده وسط جماهير، وهو يحمل دمية عليها صورة كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا.
واستقبل الآلاف من المشجعين المبتهجين منتخب الأرجنتين استقبال الأبطال في بوينس آيرس في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميسي ورفاقه الفائزين بكأس العالم لكرة القدم إلى مطار إيزيزا.
وظهر إيميليانو مارتينيز عاري الصدر وهو يتواجد داخل الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع الأرجنتين للاحتفال وسط الجماهير باللقب الثمين، ويحمل دمية صغيرة ويوجد على وجهها صورة لمبابي وتبدو على وجهه علامات الحزن، كما ظهر بجانب الحارس الأرجنتيني، النجم ليونيل ميسي.
ولا يعد هذا الاحتفال المثير للجدل الأول لمارتينيز، إذ سبقه احتفال آخر مشين خلال تسلمه جائزة أفضل حارس في البطولة، وفسر الأمر بعد ذلك بأنه رد على صافرات استهجان جماهير فرنسا ضده.
ولم يتوقف جدل مارتينيز عند احتفاله بعد كل ركلة أو بعد تسلمه جائزة الأفضل، بل استمر في غرفة خلع الملابس.
وظهر مارتينيز في مقطع فيديو حين أوقف الاحتفالات فجأة وصرخ بصوتٍ عالٍ: "دقيقة صمت على مبابي الميت".
وشهدت العاصمة الأرجنتينية احتفالات مستمرة منذ الفوز الدرامي على فرنسا في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي في قطر، والذي منح البلاد انتصارها الأول في كأس العالم منذ أن رفع دييغو مارادونا الكأس قبل 36 عامًا.
ولوح اللاعبون، الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون في رفع كأس العالم عاليًا، للجماهير من حافلة مكشوفة بينما توهجت أضواء الآلاف من الهواتف المحمولة ورفرفت الأعلام بين الجماهير.
وغنى المشجعون السعداء على إيقاع الطبول وإضاءات الألعاب النارية في السماء بينما كانت الحافلة تشق طريقها ببطء بين الجماهير.
وفازت الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3، وسجل ميسي هدفين لمنتخب بلاده، مقابل ثلاثية من كيليان مبابي للمنتخب الفرنسي.