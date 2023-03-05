ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان ينجو من انتفاضة نانت ويعزز صدارته

اقتنص فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على حساب ضيفه نانت، بنتيجة (4-2)، بعد مباراة مثيرة جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

سجل ليونيل ميسي وجوين هاغام (بالخطأ في مرماه) ودانيلو بيريرا وكيليان مبابي، أهداف سان جيرمان الأربعة في الدقائق 12 و17 و60 و92، بينما سجل لودوفيش بلاس وإيجناتيوس جاناجو هدفي الضيوف في الدقيقتين 31 و38.