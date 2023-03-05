ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان ينجو من انتفاضة نانت ويعزز صدارته
مبابي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان بالفوز على نانت.
اقتنص فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على حساب ضيفه نانت، بنتيجة (4-2)، بعد مباراة مثيرة جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.
سجل ليونيل ميسي وجوين هاغام (بالخطأ في مرماه) ودانيلو بيريرا وكيليان مبابي، أهداف سان جيرمان الأربعة في الدقائق 12 و17 و60 و92، بينما سجل لودوفيش بلاس وإيجناتيوس جاناجو هدفي الضيوف في الدقيقتين 31 و38.
وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 201 هدف، متفوقًا على الأوروغوياني إدينسون كافاني صاحب الـ 200 هدف.
رفع الفريق الباريسي رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.